Zakaj sta SD in Prerod zavrnila Golobovo povabilo

Po povabilu trem sorodnim strankam s strani Roberta Goloba v vlado v senci so se prvi odzvali Socialni demokrati. Oblikovanje, ki se je zdaj zamaknilo na september, naj bi sicer po prvih informacijah potekalo le znotraj stranke Svoboda oziroma brez opozicijskih strank Levice in SD.

To odločitev je politolog in politični analitik dr. Alem Maksuti najprej označil kot smiselno potezo, ker bodo sicer partnerske stranke na naslednjih volitvah tudi tekmice, glasovi pa lahko odtekajo od enega partnerja k drugemu. »Levica je zavzela retoriko nasprotovanja vsemu, kar prihaja iz nove koalicije, SD pa je nekoliko bolj zadržana in tiho,« je ob prvi napovedi vlade v senci povedal Maksuti.

Socialni demokrati so povabilo že prvi dan po sestanku zavrnili. Razlog je, kot pravijo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujejo novih formalnih političnih okvirov. »To dokazujemo že danes, od skupne pobude za vpis socialnega dialoga v Ustavo Republike Slovenije do sodelovanja pri uvedbi preferenčnega glasu in drugih skupnih zakonodajnih ter političnih pobudah,« so zapisali. Sodelovali bodo tako s strankami v opoziciji kot z drugimi progresivnimi silami, kjer bodo prepoznali skupne cilje in interese, so dodali v sporočilu za javnost.

Vlada v senci naj bi začela delovati 13. septembra, na 100. dan delovanja Janševe vlade. Vodil naj bi jo Robert Golob, ki se iz politike ne namerava umakniti.

Ob tem opozarjajo na problem okolja, v katerem bo okvirje za delovanje postavljala ena politična stranka. Iz izkušenj pravijo, da preveč neprilagodljiva politična partnerstva omejujejo uresničevanje socialnodemokratskih politik in vrednot. »Ob tem želimo jasno poudariti, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo,« so zapisali. Menijo, da socialna demokracija predstavlja samostojno politično tradicijo, ki jo Slovenija danes potrebuje bolj kot kadar koli.

»Mi smo vedno odprti za sodelovanje. S stranko Prerod smo se že pogovarjali. Bomo pa videli, kam bo to šlo. Pogovarjali smo se tudi o tem, na katere stvari lahko zdaj opozorimo pri tej vladi,« je včeraj po sestanku za 24ur povedal Luka Goršek, podpredsednik SD.

Naloga opozicije ni zgolj kritiziranje oblasti

Na srečanje je bil med povabljenimi tudi bil tudi predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič. Stranka, ki jim sicer na volitvah ni uspel preboj čez parlamentarni prag, več možnosti pripisujejo sodelovanju pri posameznih projektih. »Takšno sodelovanje mora temeljiti na strokovnosti, ki naj se omejuje na politične kadre, ter jasnih in merljivih rezultatih,« so zapisali v sporočilu za javnost. Kot prvi skupni projekt predlagajo oblikovanje sistema odpornosti na korupcijo, ki so ga predstavili pred volitvami.

Vladi v senci pa se ne nameravajo pridružiti. »Prerod ni bil del koalicije, ki jo je vodilo Gibanje Svoboda, ko je ta upravljala državo, zato se tudi danes ne vidi kot del vlade v senci pod njenim vodstvom,« so sporočili. Predsednik stranke Prebilič ob tem meni tudi, da naloga opozicije ni zgolj kritiziranje oblasti, temveč priprava boljših, strokovno utemeljenih rešitev. Za to pa po njegovih besedah ni potrebna vlada v senci, pač pa znanje, politična volja in pripravljenost za delo.

Na prve zavrnitve povabila se Robert Golob za zdaj še ni odzval. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je v izjavi v državnem zboru dejal, da stranke nekdanje koalicije, ki so zdaj v opoziciji, še naprej dobro sodelujejo tako programsko kot vsebinsko. »Vsaka od strank pa je samostojna in si izbira najbolj učinkovito pot, da državljankam in državljanom predstavi svoj program,« je dejal.