Sodba vrhovnega sodišča ima na novinarje zastraševalni učinek

Po tem, ko je včeraj v javnost prišla novica, da je vrhovno sodišče zavrnilo odškodninsko tožbo novinarke nacionalne televizijezaradi žaljivega zapisana družbenem omrežju, v katerem jo je označil za prostitutko, se je oglasilo Društvo novinarjev Slovenije in izrazilo zgroženost.Novinarka je bila žalitve deležna marca 2016, ker je v oddaji razkrila, da so vidni člani stranke SDS na družbenem omrežju včlanjeni v skupino, v kateri so se širila skrajno desna politična stališča, poimenovana pa je bila Legija smrti, po kolaboracionističnem vojaškem odredu med drugo svetovno vojno.Šetinc Paškova je 1. Julija 2016 vložila odškodninsko tožbo . Prav sta ji dala okrajno in višje sodišče . V kazenskem postopku si je Janša zaradi razžalitve prislužil tri mesece pogojnega zapora. Na odločitve sodišč se je pritožil. V sodbi vrhovnega tožilstva, ki je odškodninsko tožbo zavrnilo, Društvo novinarjev Slovenije (DNS) opaža odklon od ustaljene sodne prakse, hkrati pa opozarja, da ima sodba »nedvomno zastraševalni učinek za vse novinarje, ki so dnevno deležni osebnih žalitev, sramotenja in groženj na družbenih omrežjih, le zato, ker v skladu z etičnimi in profesionalnimi standardi opravljajo svoje delo.«DNS meni, da je argumentacija sodišča, da bi priznanje odškodnine novinarki poseglo v »politično svobodo izražanja Janeza Janše,« sprevržena in napačna. »S tem se ne moremo strinjati, saj žaljenje novinarjev (nenazadnje pa žaljenje kogarkoli) prav nič ne prinese k odprti javni razpravi; nasprotno – duši jo, omejuje in ji škodi,« so zapisali v odzivu na sodbo.Skrajno problematično je tudi, da je sodišče v argumentaciji izenačilo novinarko in politika kot enakovredni javni osebnosti, kar nikakor ne drži, saj novinar ni javna osebnost, opozarja DNS, njegova naloga je namreč ravno nadzor politike. V DNS so poudarili, da bi sodišče novinarje moralo ščititi, in spomnili na napade na novinarje, v katerih sta bila storilec, ki je novinarki grozil s posilstvom in tisti, ki je novinarsko ekipo namerno skušal povoziti z avtomobilom, obsojena le na pogojno zaporno kazen. »Sprašujemo se, kam naj se novinarji sploh še obrnemo po zaščito naših osnovnih človekovih in profesionalnih pravic,« so zapisali.Mojca Šetinc Pašek, ki je ob sodbi odločitvi vrhovnega sodišča dejala, da je to »črn dan za slovensko novinarstvo in slovensko javnost« je napovedala, da bo zaščito iskala na Ustavnem sodišču.