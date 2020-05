Sodelavci podpirajo izpostavljenega zdravnika

Preberite še: Opozicija: To interpelacijo si je minister pisal sam

Zaposleni na kliničnem oddelku, ki ga vodi prof. dr. Marko Noč so izrazili široko podporo zdravniku Rihardu Knaflju. Foto: Jože Suhadolnik/Delo



Podpisniki podpore

prim.doc.dr. Vojka Gorjup, dr.med.

prof.dr. Dušan Štajer, dr.med.

dr. Simona Kržišnik Zorman, dr.med.

mag. Anja Jazbec, dr.med.

asist.dr. Špela Tadel Kocjančič, dr.med.

Helena Zorman, dr.med.

doc.dr. Peter Radšel, dr.med.

Nina Prevec Urankar, dr.med.

dr. Alenka Goličnik, dr.med.

Igor Mark, dr.med.

doc.dr. Tomaž Goslar, dr.med.

doc.dr. Miša Fister, dr.med.

dr. Jernej Berden, dr.med.

Peter Kordiš, dr.med.

Urša Mikuž, dr.med.

Tomaž Cankar, dr.med.



Suzana Rozman,VMS, univ.dipl.ped.,

Beguš Goranka, dipl. m. s.

Buh Anica, dipl. m. s.

Buzuk Santini, dipl. zn.

Čergarska Ivona, dipl. m. s.

Čerpnjak Dejan, dipl. zn.

Dragan Boštjan, dipl. zn.

Dolinar Eva, dipl. m. s.

Erjavec Anže, dipl. zn.

Florjančič Petra, dipl. m. s.

Goršič Laura, dipl. m. s.

Gortnar Kristina, dipl. m. s.

Gradišar Kodat Ema, dipl. m. s.

Gričar Sabina, dipl. m. s.

Grmek Maruša, dipl. m. s.

Grozde Tamara, dipl. m. s.

Hribernik Urška, dipl. m. s.

Jovančević Romana, dipl. m. s.

Keber Blaž, dipl. zn.

Kobilica Petra, dipl. m. s.

Kokove Andrej, dipl. zn.

Kompara Tina, dipl. m. s.

Kranjc Jerca, dipl. m. s.

Krok Denis, dipl. zn.

Kučan Marko, dipl. m. s.

Letnik Sonja, dipl. m. s.

Levec Ida, dipl. m. s.

Ložnar Enej, dipl. zn.

Macuka Ana, dipl. m. s.

Markun Špelca, dipl. m. s.

Maučec Martin, ZT

Mihevc Jožica, dipl. m. s.

Omeragič Fatima, dipl. m. s.

Pavlović Tamara, dipl. m. s.

Planinšek Damjana, dipl. m. s.

Podlogar Nadja, ZT

Prašnikar Natja, dipl. m. s.

Pretnar Tina, dipl. m. s.

Ribić Branko, ZT

Rus Marija, dipl. m. s.

Slak Uroš, dipl. zn.

Stanojević Valentina, dipl. m. s.

Šajn Urban, dipl. zn.

Šmalcelj Sabina, dipl. m. s.

Šoronda Vanessa, dipl. m. s.

Štrancar Anita, dipl. m. s.

Tkalec Tjaša, dipl. m. s.

Trčon Močnik Anka, dipl. m. s.

Trobec Anamarija, dipl. m. s.

Tuzlak Nataša, dipl. m. s.

Ules Nina, ZT

Vrčon Silvana, dipl. m. s.

Vučkić Meris, dipl. m. s.

Vrhovnik Žiga, dipl. zn.

Zakrajšek Marjeta, dipl. m. s.

Zaviršek Mateja, ZT

Žibret Patrick, dipl. zn.

Aristovnik Ela, DMS, mag. ZN

Korošec Bojana, VMS, univ. dipl.ped.

Daniela Kržovska, DMS

Petra Lamovšek, DMS

Simona Polenčič, DMS

Nejc Krašna, DZT

Natja Prašnikar, DMS





Maša Šmid, dipl. ekon.

Urška Flerin

Anja Šetina







Po nedavnih objavah v medijih in socialnih omrežjih v povezavi z zdravnikom, ki je v oddaji Tarča pojasnil nekatere podrobnosti glede strokovnega odločanja o primernosti določenih respiratorjev, so se oglasili njegovi sodelavci.Sestrski, administrativni in zdravniški kolektiv KOIIM mu je izrazil pisno podporo: »Verjetno smo prav mi, njegovi dolgoletni sodelavci tisti, ki lahko z največjo mero odgovornosti pričamo o njegovi visoki strokovnosti, predanosti bolnikom in o njegovih neoporečnih etičnih odločitvah pri vsakodnevnem skupnem delu.«Predstojnik omenjenega kliničnega oddelkapodpore zaradi konflikta interesa ni podpisal. Noč je namreč predsedoval strokovni komisiji, ki se je odločala o primernosti respiratorjev in v kateri sta bila poleg njega še zdravnika Knafelj inNoč je poudaril še, da je do podpisov podpore prišlo spontano in neodvisno od njega.Zdravniška zbornica je danes ostro obsodila grožnje , ki jih je bil v teh dneh deležen Knafelj.