Sodelovanje Levice v vladi se kaže kot labodji spev

Interni volilni proces, nenavadno dolg za slovenske parlamentarne stranke, je bil uspešen za ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki je postala nova koordinatorica koalicijske stranke Levica. Volja stranke in novega prvega obraza je, da njen predhodnik Luka Mesec ostane podpredsednik vlade, zadnjo besedo pa bo imel premier Robert Golob.

»Kordiš je s tem porazom in odzivom na poraz pridobil še dve etiketi na številne, ki so mu že prilepljene. Dobil je etiketo poraženca. Z odzivom po novem porazu v stranki pa se je izkazal kot kontrolirana opozicija v stranki,« ocenjuje sociolog in zgodovinar Gregor Kašman, sicer nekdanji član Iniciative za demokratični socializem, ene od predhodnic Levice. Etikete poraženca so po njegovem mnenju slabe tako za politiko, ki jo Kordiš zastopa, kakor tudi za Levico kot stranko.

»Ne vidim več temeljne diferenciacije med njimi in drugimi strankami v koaliciji. Programska razlika do njih bi morala biti jasna, a je žal ni. Sodelovanje v vladi se zna pokazati kot labodji spev za Levico,« še pravi.