Sodišče bo izreklo sodbo nekdanjemu zdravniku na nevrološki kliniki Radanu

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča bo po skoraj triletnem sojenju danes izrekel sodbo nekdanjemu zdravniku na nevrološki kliniki Ivanu Radanu. Tožilstvu mu očita uboje štirih bolnikov, ponarejanje listin, neupravičeno slikovno snemanje in zlorabo uradnega položaja ter predlaga izrek 20 let zapora in prepoved opravljanja zdravniškega poklica.



Radanu je tožilstvo sprva očitalo umore, in sicer šestih bolnikov. Bergantova je pozneje umaknila očitke za dva umora, pred kratkim pa je tudi očitke o umorih preostalih štirih bolnikov prekvalificirala v uboje.



Obramba predlaga popolno oprostitev Radana, saj da mu ni mogoče utemeljeno očitati nobenega kaznivega dejanja. Obdolženi je v zaključnih besedah zatrdil, da je vse naredil v dobro bolnikov in da dejanj, ki jih je obtožen, ni kriv.



Sojenje so sicer zaznamovale besedne vojne med obrambo in tožilstvom. Ostra so bila tudi večkratna soočenja med izvedencem sodišča, Avstrijcem Wolfgangom Krollom, in strokovno pričo tožilstva, slovensko strokovnjakinjo za paliativno oskrbo Matejo Lopuh. Zdravnika sta do zadnjega ostala na popolnoma nasprotnih bregovih glede mnenja, ali so štirje bolniki umrli zaradi dodajanja morfija, propofola oziroma kalija.



Afera, ki je v javnost prišla v začetku januarja 2015, je tudi sprožila razprave o evtanaziji, a tudi odnesla nekatere vodilne v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in na nevrološki kliniki, kjer je Radan nazadnje delal in kjer naj bi tudi storil očitane uboje.