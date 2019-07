Sodišče EU bo prvič pretreslo slovensko-hrvaško arbitražno zadevo (SPREMLJAMO V ŽIVO)

LUXEMBOURG- Veliki senat Sodišča EU v Luxembourgu bo ob 14.30 začel ustno obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški glede neizvajanja arbitražne razsodbe. Obravnana naj bi trajala do dve uri.Slovenija je prepričana, da Hrvaška z zavračanjem izvajanja arbitražne razsodbe krši evropsko pravo. Zagreb je je na drugi strani ugovarjal, da Sodišče EU sploh ni pristojno za obravnavo vprašanja meja, ki da zadeva mednarodno pravo.Zato bo obravnava na Sodišču najprej zadevala le dopustnost tožbe. Kljub temu bodo posredno obravnavani vsebinski vidiki tožbe. Po neuradnih informacijah je pravna služba evropske komisije v odgovoru na vprašanja sodišča ugotovila povezave arbitražne razsodbe s pravom EU. Evropska komisija je sicer že ob objavi razsodbi izrazila pričakovanje, da strani izvršita razsodbo, a je pozneje ravnala, kot da je zadeva le dvostransko vprašanje.Sodišče naj bi najpozneje jeseni razsodilo o dopustnosti slovenske tožbe. Pred objavo bomo moral svoje mnenje generalni pravobranilec. Če bodo ugotovili, da je tožba dopustna, bodo predvidoma do konca leta.Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ‍‍ministrstvuje ob prihodu povedala. »Vzdušje je dobro, dobro smo pripravljeni, veselim se razprave.« Kot je ocenila, je sodišče sklicalo obravnavo hrvaškega ugovora glede pristojnosti. Sodišče po njenih besedah pristojno za obravnavo vprašanje meje, ki da je zadeva mednarodnega prava.Pred nekaj minutami je na Sodišče prišla slovenska ekipa. Vsebinskih izjav niso dajala. »Pričakuje sončen dan,« je v televizijske kamere povedal odvetnik. »Imamo dobre argumente, ponovili, bomo svoja stališča, uspešni bomio,« so bila sporočila slovenskih predstavnikovinKot so sporočili s hrvaškega zunanjega ministrstva, je Hrvaška decembra lani ugovarjala, da sodišče EU ni pristojno odločati o zahtevah Slovenije v tem postopku, ker »med dvema državama ne gre za spor o uveljavitvi in tolmačenju prava EU«, kar bi sicer bilo v pristojnosti sodišča v Luksemburgu (STA).Slovenska agentka pred sodiščem je, hrvaška. Najprej bo imela hrvaška stran 20 minut časa za nastop, nato pa še Slovenija. Sledili naj bi repbliki obeh strani, pa še vprašanja sodnikov.Senatu bo predsedoval predsednik Sodišča EU, Belgije. Med njegovimi 15 člani bosta sodnika iz Slovenije in Hrvaške,. Sodnik poročevalec je Britanec