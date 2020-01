Sodišče EU ni pristojno za tožbo proti Hrvaški

LUXEMBOURG - Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Opozarja pa , da sta državi skladno s Pogodbo o EU zavezani, da si prizadevata za vzpostavitev dokončne pravne rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom.



Namen tega bi bil zagotovitev neovirane uporabe prava EU na zadevnih območjih. To bi po oceni sodišča lahko naredili tudi s predložitvijo tega spora s posebnim sporazumom po 273. členu Pogodbe o delovanju EU.



Tako kot generalni pravobranilec Priit Pikamäe je tudi sodišče ugotovili, da sodbe ni pristojno za odločanje o razlagi mednarodnega sporazuma, ki sta ga sklenili članici in katerega predmet ne spada na področja pristojnosti Unije. Očitane kršitve, ki so v slovenski utemeljitvi, da temeljijo na premisi, da je bila meja že določena.



Ne arbitražni sporazum ne arbitražna razsodba po oceni sodišča ni sta dela prava EU. Je pa posebej opozorilo, da morata v skladu z arbitražnim sporazumom narediti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe.



Po sodbi so očitane kršitve podrejene do domnevne hrvaške kršitve dvostranskega spora