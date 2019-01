Sodišče Izoli sesulo prostorsko politiko

Več kot deset let star greh

R Mercuri kupil za 241.729 evrov, prodal za 1,9 milijona in čaka še na 1,85 milijona odškodnine.

Rekordna fantastična kupnina le navidezna?

Izola – Do včeraj bi morala občina Izola podjetju brez zaposlenih R Mercuri iz Bistrice ob Sotli plačati dobrih 1,85 milijona evrov na račun izgubljenih poslovnih priložnosti z nepremičnino v bližini nekdanje Ladjedelnice Izola. Tako je pravnomočno odločilo višje sodišče v Mariboru, a občina denarja ni mogla nakazati, ker ga v proračunu nima. Za včeraj napovedani sestanek med novim županomin predstavniki R Mercurija so prestavili na sredo.»Denarja občina ne more takoj nakazati, ker ga nima, saj proračun še ni sprejet. Zato smo podjetju R Mercuri predlagali odlog plačila, jih prosili, da do dogovora ne sprožijo izvršbe ali svoje terjatve ne prodajo tretji osebi. Dogovorjeni smo, da se sestanemo v sredo,« je povedal župan Markočič, ki pravi, da je 1,9 milijona za občino zelo veliko denarja, saj pomeni približno polovico naložb v enem letu; toliko je vrednih 14 stanovanj ali polovica kulturnega doma, ki ga že dolgo načrtujejo.Kako se bodo odzvali na sklep sodišča, še ni povsem jasno, saj so ga prejeli tik pred božičnimi prazniki in med menjavo občinske oblasti. V 30 dneh bodo na vrhovno sodišče verjetno podali predlog, da jim dovoli vložiti zahtevek za revizijo.Občina je v času županovanjaleta 2000 sprejela odlok, ki je na območju nekdanjega Delamarisa in Ladjedelnice začasno prepovedal delitev parcel, gradnje in spremembe katastrske kulture zemljišča. Podjetje R Mercuri, katerega zakoniti zastopnik je, prokuristka pa, je septembra 2005 od podjetja Atrico za dobrih 241.000 evrov kupilo 2300 kvadratnih metrov veliko parcelo s štirikrat manjšo proizvodno halo in hkrati sprejelo tudi poravnavo vseh obveznosti podjetja. Nato je R Mercuri julija 2007, v času župana, sklenil predpogodbo s hrvaškim podjetjem Lucidus, ki bi nepremičnino kupilo za 3,06 milijona evrov (brez DDV), če bi jim uspelo prepričati občino, da tam odpravi omejitev gradnje. Ker je bil leto kasneje (24. julija) odlok še v veljavi, je Lucidus odstopil od pogodbe. Sedem dni kasneje so že sklenili novo pogodbo z Raiffeisen Leasingom o prodaji zemljišča in sočasnem najemu za 1,9 milijona evrov brez DDV., odvetnica R Mercurija, je za Delo povedala, da je njena stranka tako v času Klokočovnikovega županovanja kot župana Igorja Kolenca večkrat poskušala prepričati občino, da zakonodaja dopušča le začasno omejevanje izvajanja prostorskega načrta. Odlok o prepovedi gradnje bi po razlagi resornega ministrstva in sodišč moral prenehati že leta 2005, a velja še danes. Ker se jim z občino ni uspelo dogovoriti, so 20. julija 2011 vložili tožbo zaradi izgube poslovnih priložnosti. Prvostopenjsko sodišče v Murski Soboti je prvič v prid R Mercuriju odločilo že februarja 2015, višje sodišče je ta sklep po izolski pritožbi zavrnilo, zaradi česar je sledila zahteva za revizijo na vrhovno sodišče, ki je zadevo vrnilo v odločanje višjemu sodišču, to pa okrožnemu sodišču v Murski Soboti. Po ponovni odločitvi v prid Mercuriju je mariborsko višje sodišče decembra lani izdalo pravnomočno sodbo, ki zdaj bremeni Izolo.R Mercuri ima še zmeraj v posesti stavbo in zemljišče in zanj plačuje najemnino Raiffeisnu, saj upa, da ga bo lahko unovčil. V izolski občini pa trdijo, da na tem območju ni mogoče graditi, dokler ne sprejmejo OPPN ali OPN. Prav tako neuradno namigujejo, da je bil posel s hrvaškim podjetjem Lucidus le navidezen. To da je razvidno že iz tega, da so v komaj enem tednu po preteku predpogodbe z Lucidusom sklenili posel z Raiffeisen Leasingom, in ker je kupnina od 1000 do 1400 evrov za kvadratni meter zemljišča, ki ni ob morju, najmanj dvakrat višja od že tako nerazumnih cen, ki so jih v istem času drugi kupci plačevali za parcele ob morju v bližnji Ladjedelnici in Delamarisu.R Mercuri je imel leta 2017 po podatkih Gvina 20.744 evrov prometa in 15.351 evrov izgube, vrednost vseh sredstev pa je bila ocenjena na 1,498 milijona evrov. Odvetnica Tina Božič Malneršič je povedala, da bodo z izvršbo počakali na izid dogovora o odlogu plačila, ni pa izključila niti možnosti kazenskih ovadb posameznikov iz izolske občinske uprave. Župan Markočič se sprašuje, kaj lahko takšna sodba pomeni za obstoj in delovanje izolske občine, saj so imeli doslej drugačna strokovna mnenja o tem, kako lahko odločajo o usodi prostora. Opozarja, da če bi obveljala sodna praksa iz tega primera, bi to lahko sprožilo plaz tožb za izgubljene poslovne priložnosti tudi v drugih podobnih primerih. Tina Božič Malneršič pa pravi, da v Izoli ne morejo v nedogled podaljševati začasne prepovedi starih prostorskih načrtov: »Pet let je povsem dovolj, da se odločijo, kaj hočejo imeti v določenem prostoru.«