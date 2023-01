Sodišče: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi Tribušonu je zakonita

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo zahtevek igralca in nekdanjega profesorja na AGRFT Matjaža Tribušona in ugotovilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podala Univerza v Ljubljani, pravočasna, utemeljena in zakonita. Tribušona je igralka Mia Skrbinac obtožila spolnega nadlegovanja.

Na Univerzi v Ljubljani so danes za medije potrdili, da so prejeli sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v zadevi tožnika Tribušona. Kot so zapisali, je sodišče njegov zahtevek zavrnilo in zaključilo, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podala Univerza v Ljubljani, pravočasna, utemeljena in zakonita. Dodali so, da sodna odločba še ni pravnomočna.

Tribušon bil prepričan o nezakonitosti odpovedi

Kot so še zapisali, bo Univerza v Ljubljani postopke v zvezi s prijavami spolnega nadlegovanja še naprej vodila nepristransko in v luči zagotavljanja varnega študijskega okolja. Pri tem bo v kar največji meri varovala integriteto udeležencev.

Igralec in nekdanji profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Tribušon, ki ga je Mia Skrbinac obtožila spolnega nadlegovanja, ljubljanska univerza pa mu je nato vročila izredno odpoved delovnega razmerja, je na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani tožil svoje nekdanje delodajalce. Prepričan je bil, da je odpoved nezakonita, in zahteval vrnitev na prejšnje delovno mesto.

Mia Skrbinac je februarja 2021 za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih.

Nekaj dni zatem je Tribušona prijavila na Univerzo v Ljubljani, s prijavo pa so se seznanili tudi na AGRFT. Že pred tem je AGRFT na ljubljansko tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja. Poleti 2021 pa so ljubljanski kriminalisti zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti na ljubljansko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti Tribušonu.

Primer je v slovenski javnosti sprožil burne odzive in predvsem veliko podporo igralki, ki je o spolnem nasilju kot prva iz sveta slovenske kulture spregovorila na glas.