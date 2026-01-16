Sodišče NSi odredilo predajo dokumentacije o domnevnem obvodnem financiranju

Sodišče je odredilo, da mora NSi preiskovalni komisij DZ predati dokumentacijo, povezano s sumi obvodnega financiranja prek Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Komisija je med drugim zahtevala seznam članov upravnega odbora inštituta in pogodbe sodelavcev, ki so hkrati sodelavci ali funkcionarji NSi. Ta zagotavlja, da bo dokumentacijo predala.

NSi mora zahtevano dokumentacijo predati v 15 dneh. Komisija je sicer zahtevala popoln in uraden seznam članov upravnega odbora inštituta v preiskovanem obdobju ter pogodbe, ki jih je inštitut sklenil s posamezniki, ki so hkrati sodelavci ali funkcionarji NSi. Kot je pojasnila predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta (Svoboda), namreč pri teh v več primerih ni jasno, kakšne storitve naj bi dejansko opravljali za inštitut, obseg dela pa je presegal tistega, ki so ga opravili za stranko. Največ težav je sicer komisija imela s pridobivanjem seznama članov upravnega odbora, je dodala.

Sodna odredba pa po njenem mnenju dokazuje, da so se obtožbe NSi o nezakonitem delovanju komisije tudi po presoji sodišča izkazale za neutemeljene. Iz odredbe namreč izhaja, da je zahtevna dokumentacija nujna za učinkovito izvajanje parlamentarne preiskave, zahteva v celoti skladna z nameni in cilji preiskovalne komisije, NSi in inštituta pa sodita v okvir akta o odreditvi parlamentarne preiskave, je na novinarski konferenci v DZ nanizala Vonta.

Ključen del sodne odredbe pa je po njenih besedah, da je sodišče ob upoštevanju ustavnega varstva pravic udeležencev parlamentarne preiskave ocenilo, da javni interes raziskati nepravilnosti v zvezi s financiranjem političnih strank s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine, glede na to, da gre za davkoplačevalski denar, v danem primeru prevlada nad morebitnimi poslovnimi ali finančnimi interesi pravnih, osebnih subjektov.

»Gre za jasno sporočilo, da parlamentarna preiskava ni in ne more biti predmet samovoljnih razlag o pristojnosti, kadar obstaja utemeljen sum nepravilnosti,« je prepričana Vonta. Predlagala pa bo tudi spremembo zakonodaje, ki bo nedvoumno onemogočila obvodno financiranje politike prek inštitutov in drugih pravnih oseb, je napovedala.

Obenem je zatrdila, da želja komisije nikakor ni bila, da obvodno financiranje političnih stranke postane predvolilna tema. Zato so delovno gradivo o domnevnem obvodnem financiranju NSi sprejeli septembra, a preiskave zaradi oviranja oz. zavračanja predaje dokumentacije, doslej ni bilo mogoče zaključiti.

NSi je danes sporočila, da bo v celoti predala dokumentacijo, ki jo je odredilo sodišče. Obenem pa so s prstom pokazali na največjo vladno stranko Svoboda, ki ji očitajo obračunavanje z »drugače mislečimi, z opozicijo in s tistimi institucijami pravne države, ki si jih še niso uspeli podrediti« ter preusmerjanje pozornosti od ugotovljenih kršitev premierja Roberta Goloba. Ravnanje predsednice preiskovalne komisije DZ jih tako ne preseneča, so dodali.

Dogajanje pa po njihovem prepričanju pritrjuje tudi tezi, da v Sloveniji obstajata dve pravni državi, ena za premierja in njegove najzvestejše podpornike, ki si integriteto lahko interpretirajo po svoje, in druga za vse ostale. »Tovrstne pritiske zato vidimo kot še en dokaz pomembnosti tokratnih volitev, s katerimi moramo odločno ustaviti podrejanje in uničevanje institucij pravne države, medijev in poskuse utišanja vseh, ki ne mislimo enako kot Gibanje Svoboda,« so sklenili v pisnem odzivu.

Preiskovalna komisija DZ ugotavlja, da obstaja sum, da je preko Inštituta Janeza Evangelista Kreka potekalo obvodno financiranje NSi. Podjetja, ki so bila izbrana na razpisih za državne posle v času, ko je ministrstvo vodil aktualni podpredsednik NSi Jernej Vrtovec, so donacije namenjala inštitutu, od tam pa naj bi se denar stekal na račune sodelavcev NSi.