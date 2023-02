Sodišče odločilo, da je bilo neupoštevanje dosežkov nezakonito

V nadaljevanju preberite:

Eden izmed pogojev za pridobitev Zoisove štipendije so izjemni dosežki, kamor sodijo tudi najvišja mesta na tekmovanjih. Dosežkov iz leta 2019/2020 na podlagi zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (ZZUOOP) niso upoštevali. Da je bilo tolmačenje zakonodaje nezakonito, je ugotovilo Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Tožb zaradi neupoštevanja dosežkov je bilo do zdaj dvanajst. Koliko je vseh mladih, ki so neupravičeno ostali brez štipendije, ni znano.