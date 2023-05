Sodišče odvzete otroke v odmevnem primeru dodelilo nazaj materi

V odmevnem primeru odvzema treh otrok je sodišče zdaj odločilo, da te dodeli nazaj materi, je danes poročala Televizija Slovenija. Otroci so se k njej že vrnili. Takšno spremembo prvotne odločitve so sodišču predlagali strokovni delavci na pristojnem Centru za socialno delo (CSD).

Spomladi leta 2020 so nekateri mediji objavili posnetke odvzema otrok materi, na katerih so ti kričali in se temu upirali. Odvzem se je zgodil v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk.

Zaradi pritožb sta socialna inšpekcija in ljubljansko okrožno sodišče opravila nadzor, a nista ugotovila nepravilnosti. Ustavni sodniki ustavne pritožbe matere niso sprejeli v obravnavo oziroma so jo zavrgli. Sodišče je tako otroke dokončno dodelilo očetu.

Otroci so nato od očeta večkrat poskušali pobegniti. Zaradi dogajanja se je pred časom oglasila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je izrazila skrb za njihovo varnost, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa je dejala, da na ministrstvu preučujejo možnosti ukrepanja.

Marca se je nato zgodil preobrat. Strokovni delavci na CSD so namreč ocenili, da bi moralo sodišče otroke predodeliti materi, kar je slednje zdaj tudi upoštevalo.