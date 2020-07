Sodišče postavilo pod vprašaj vladno razrešitev nadzornikov RTV

Ljubljana – Tik pred sejo nadzornega sveta, na kateri se je napovedovala vroča debata in najverjetneje tudi predlog za razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca , je RTV Slovenija dobila obvestilo o sklepu upravnega sodišča, ki je do vsebinske odločitve zadržalo pravne učinke aprilskega sklepa vlade, na podlagi katerega so bili razrešeniinter imenovaniinZa zdaj imajo torej mandat »stari« nadzorniki, ki pa – kot nam je povedal Anton Tomažič – na sejo nadzornega sveta niso bili vabljeni, zato je predsednik nadzornega svetasejo zaključil še pred obravnavo predvidenega dnevnega reda. Ker pa bi morali danes nadzorniki obravnavati tudi finančni načrt – RTV bo še naprej poslovala po dvanajstinah –, je vodstvo RTV Slovenija napovedalo, da bo predlagalo predsedniku sklic konec avgusta. »Morebiti bo do tedaj sprejeta vsebinska odločitev sodišča,« so optimistično sporočili z RTV Slovenija in dodali, da gre v tem postopku za spor med državo in razrešenimi člani nadzornega sveta in da bodo vsakršno odločitev spoštovali.V odvetniški družbi Ferfolja, Ljubič, Bauk, kjer zastopajo nadzornika, ki izpodbija vladno odločitev, zadeve niso želeli komentirati, a kot izhaja iz sklepa upravnega sodišča, se tožnik med drugim sklicuje tudi na to, da zakon o RTV določa razloge za predčasno razrešitev nadzornikov, a na nobenem mestu ni predvidena možnost enostranske predčasne razrešitve, niti vladi ne podeljuje pooblastila za predčasno razrešitev. Glede na zakonsko opredelitev pristojnosti nadzornega sveta, med katerimi je tudi vložitev pobude za razrešitev generalnega direktorja, pa po mnenju tožnikov tudi izhaja očiten namen zakonodajalca, da zagotovi nadzornemu svetu položaj politično neodvisnega organa.Zdaj, ko koalicija v nadzornem svetu nima več večine, bo ta nadzorni svet veliko težje izglasoval predlog za razrešitev generalnega direktorja – končno odločitev o razrešitvi ima programski svet –, saj dogajanje okoli RTV Slovenija v teh dneh in ob napovedanih zakonodajnih spremembah, ki bi za RTV Slovenija pomenile manj sredstev, dobiva vse bolj političen predznak. Tako se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je med drugim zapisal: »Prozoren manever za ohranitev levih monopolov smo že videli pred 8 leti, a je upravno sodišče potem na celi črti izgubilo na višji stopnji. Ker pa doslej sodniki niso še nikoli odgovarjali za kršitve zakona, verjamejo, da si lahko ista nezakonita dejanja privoščijo večkrat«. Njegova vlada je namreč 2012 že razrešila nadzornike RTV Slovenija, med drugim tudi Matjaža Medveda.Na vladi niso bili dosegljivi za komentar, a je pričakovati njihovo pritožbo.