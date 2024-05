Sodišče pritrdilo nekdanji ministrici

Ljubljansko okrajno sodišče je v pravdni zadevi dalo prav nekdanji ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik, ki je od Mitje Kunstlja zahtevala preklic in umik vseh z njo povezanih izjav in prepoved nadaljnjih kršitev osebnostnih pravic. Zaradi spornih objav pa na predlog oškodovanke zaradi klevetanja teče še kazenski postopek, prva obravnava je razpisana za konec septembra.

Tožena stranka je dolžna v 15 dneh na spletni strani https://mikestone.si/top-tps/ in na družbenem omrežju twitter preklicati in umakniti neresnične in žaljive trditve ter Sanji Ajanović Hovnik plačati 2700 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 19. maja 2023 naprej, je sodišče zapisalo v sodbi.

Kunstlju je sodišče prepovedalo tudi ponovno objavo ali drugačno razširjanje podobnih navedb, med drugim: »Neprevidna Sanja je kriminalistu pod krinko večkrat prodala zavojčke heroina in kokaina ...«, »V mesecih, ki so sledili, je Sanja v lokalu prodajala drogo in skrivala zalogo, ki je pripadala tolpi.«

Nekdanja ministrica je v tožbi navedla, da predstavljajo zapisi, ki jih je Kunstelj objavil 12. aprila 2023, grob poseg v osebnostno pravico do ugleda in časti ter izpolnjujejo vse elemente kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Z namenom razvrednotenja jo je brez dejanske podlage obdolžil preprodaje drog, kar je povzročilo v očeh drugih negativno podobo in jo izpostavilo zasmehovanju in preziru, zaradi česar je doživljala jezo, žalost in občutek manjvrednosti.

Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, zato sodišče šteje, da priznava trditve. Sodišče je tehtalo med pravicama do časti in dobrega imena na eni strani ter do svobode izražanja na drugi. Sanja Ajanović Hovnik je bila kot ministrica absolutno javna oseba, za katere velja, da lahko javnost legitimno ocenjuje in kritizira njihova ravnanja, prav tako bi javnost imela pravico vedeti, če je aktualna ministrica v preteklosti izvrševala sporna ravnanja.

A je sodišče ugotovilo, da tožena stranka z zapisi ne podaja svojega mnenja ali vrednostne sodbe, temveč daje bralcu »občutek, da gre za podajanje dejstev«, čeprav niso očitki z ničimer utemeljeni, ne navaja nobenih dokazov ali virov informacij, zato je sklenilo, da so okoliščine prevesile tehtnico na stran tožničine pravice do osebnega dostojanstva, ravnanje tožene stranke pa predstavlja nedopusten poseg v njene ustavno varovane pravice.

»Iz konteksta zapisa je razvidno, da je pisanje cinično in da je njegov namen tožečo stranko prikazati v negativni luči ter izzvati posmeh in zgražanje, zase pa pozornost javnosti,« je mogoče prebrati v sodbi. Sodišče je sklenilo, da gre za žaljivo objavo, ki je bila dana le z namenom osebne diskreditacije, sramotenja in poniževanja tožeče stranke.

Odškodnino za duševne bolečine ji je priznalo v višini 2700 evrov, in ne 4200, kot je prvotno zahtevala, Kunstelj pa mora poravnati tudi 683 evrov njenih pravdnih stroškov.

»Bolj kot odškodnino pričakujem opravičilo in umik vseh objav o sebi,« se je odzvala Sanja Ajanović Hovnik, ki je proti avtorju navedb sprožila tudi kazenski postopek.

Mitja Kunstelj, nekdanji pripadnik specialne enote Moris, si je zaradi zapisov na blogu Mikestone v preteklosti nakopal več odškodninskih in kazenskih tožb, med drugim je bil leta 2013 zaradi kaznivih dejanj razžalitve in obrekovanja Vinka Vasleta in Špele Predan obsojen na šest mesecev zapora.