Sodišče priznalo napako v primeru deložacije in prodaje stanovanja v Luciji

Dražbo izpeljali brez lastnice in odvetnika



Stanovanja ne bi bilo treba prodati za poravnavo dolga

Zlatka Olah s sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča. Foto Boris Šuligoj

Pirančanka Zlatka Olah, ki se že več kot osem let bori z neusmiljenimi sodnimi mlini, je dočakala prvo zadoščenje, saj je ljubljansko okrožno sodišče v odškodninski tožbi proti državi in sodnemu izvršitelju Franku Slavcu priznalo odškodnino v višini 57.680 evrov (plus obresti), ki jo bo dobila, ko bo sodba pravnomočna.Sodbo je ljubljansko sodišče izdalo konec januarja, tako toženi stranki, kot tožnica Zlatka Olah imajo 30 dni časa za pritožbo. Odvetnik Nikica Kljajić, ki Zlatko Olah že vsa leta zastopa pro bono, je napovedal, da se bo zagotovo pritožil, saj ji sodišče na prvi stopnji ni priznalo celotnega zahtevka in ni upoštevalo vsega trpljenja in težav, prave kalvarije, ki jo je utrpela družina po opravljeni javni dražbi. Zlatka Olah je Delu povedala: »Noben denar ne more povrniti vsega trpljenja, ki smo ga dali skozi in vseh težav, ki jih je bila in jih je še deležna moja hči ter moja dva vnuka, ki smo živeli v lepo urejenem in malo pred tem prenovljenem stanovanju, velikem 70 kvadratnih metrov v Luciji na Liminjanski ulici. Ne zanima me denarna odškodnina, rada bi nazaj svoje stanovanje v takem stanju, kot sem ga imela. In seveda z vsem odvzetim premoženenjem, ki ga še zmeraj nimam, da o svojem normalnem miru in življenju niti ne govorim. Ne vem, kako mi lahko to povrnejo.«Zlatka Olah je bila v pretklosti podjetnica, imela je nekaj gostinskih lokalov, ki jih je morala zapreti, zašla je v dolgove in bila v celoti dolžna nekaj čez 42.000 evrov. Toda po tem, ko je prišlo do sodnih izterjav, ji je v razmeroma hitrem času (v dveh mesecih) uspelo vrniti skoraj 40.000 evrov (našel se je nekdo, ki ji je zaupal in denar posodil). »Ostalo je za 2.800 evrov dolgov trem upnikom. Glede na to, da je moja varovanka poplačevala dolgove, sta večja dva upnika pristala, da se javna dražba preloži za dva meseca in sodišče me je dva dneva pred dražbo obvestilo, da se dražba preloži za oba upnika, ni pa pojasnilo, da bo dražbo za stanovanje vseeno izvedlo zaradi manjšega dolga do tretjega upnika. Skratka, bili smo zavedeni, saj na dražbo leta 2014 niti nismo šli,« je pojasnil odvetnik Nikica Kljajić.Sodni cenilec je leta 2012 ocenil, da je stanovanje z garažo vred vredno 155.000 evrov. Ker na prejšnji dražbi ni bilo kupca, so stanovanje na drugi dražbi prodali za 80.600 evrov. Zlatka Olah je morala od te sodne prodaje državi plačati še DDV in druge stroške, tako, da so ji na račun po odbitih dolgovih nakazali le še 74.000 evrov. Odtlej živi hčerki z vnukoma v najemnem stanovanju, Zlatka Olah pa si je kupila zelo slabo majhno kletno stanovanje v Piranu in prejema socialno pomoč.Odtlej naprej Olahova ne da več miru. Več let je pred mirno protestirala pred okrajnim sodiščem v Piranu in razkrila, da je piranska sodnica Tina Benčič poslovala sporno, tudi zato, ker je sama s pomočjo zvez v občinski upravi zgradila hišo brez dovoljenj. Dosegla je, da so sodnico premestili iz piranskega okrajnega soidšča na koprsko sodišče, vendar kljub zadnji nepravnomočni odločitvi sodišča ne odneha in še naprej spet vsak dan protestira pred koprskim sodiščem.Pozornost javnosti je zbudila leta 2016, ko je tik pred deložacijo grozila, da se bo razstrelila s plinom. Kasneje je grozila, da se bo za 8. marec zažgala pred predsedniško palačo v Ljubljani, in jo je zato v pisarno povabil predsednik Borut Pahor. Lani je tudi kandidirala za županjo in ves čas vztrajno počasi išče napake tistih, ki so ji prizadejali krivico. Prepričana je, da so ji stanovanje odvzeli namerno in po zelo premišljeni igri, saj naj bi se do poceni stanovanja na sodni dražbi po zvezah dokopal Marko Svete iz Trebnjega (ali Ljubljane).Zlatka Olah je pred leti podala tudi kazensko ovadbo glede teh njenih domnev, vendar na to ovadbo s koprske policijske uprave ni dobila nobenega odgovora. V tem primeru javne dražbe se je Zlatka Olah skupaj z odvetnikom pritožila vse do ustavnega sodišča in bila na vseh stopnjah zavrnjena pri svojih zahtevah. V vmesnem času pa se je zgodil podoben primer prodaje hiše družine Vaskrsič, kjer je sodišče ugotovilo, da je šlo za nesorazmeren način prodaje premoženja za poravnavo majhnega dolga. Primer Zlatke Olah je v mnogočem zelo podoben primeru Vaskrsič, zato je sodišče v odškodninskem zahtevku zdaj (za slovenske razmere) sorazmerno hitro odločilo. Odškodninsko tožbo so vložili 7. septembra 2018.Primer prodaje stanovanja v Luciji je toliko bolj presenetljiv, ker je imela Olahova precej drugega premoženja, ki bi ga lahko zarubili, v skrajnem primeru bi lahko prodali garažo pred blokom, ki je bila ocenjena na 16.700 evrov, kar bi povsem zadoščalo za poravnavo dolga in ne bi bilo treba tako drastično posegati v nelahko življenje štiričlanske družine z dvema mladoletnima otrokoma. Dejstvo, da sodišče nikakor ni prodalo garaže ali drugega premoženja in da je celo njenega odvetnika zavedlo z dopisom o odložitvi dražbe ter nesorazmerna kazen za dolg, ki ga je skoraj v celoti že poravnala, je najlepši dokaz, da je bilo pri tej izvršbi in deložaciji nekaj narobe, pravi gospa Olah. Če pa k temu doda še vrsto nepravilnosti na piranskem in koprskem sodišču, ki jih vneto raziskuje, pa jo še bolj prepričuje, da mora vztrajati pri protestih pred koprskim sodiščem.