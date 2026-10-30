Sodišče začelo stečaj Klukca, nekdanjega Mijičevega Progrosa

Okrožno sodišče v Ljubljani je na predlog Finančne uprave RS danes začelo stečaj nad podjetjem Klukec, je razvidno s spletne strani Ajpes. Gre za nekdanje podjetje Progros prav tako nekdanjega poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki ga je ta poleti brezplačno prenesel na Roka Snežiča. Ta mu je nadel novo ime, za njegovo dejavnost pa določil rejo kamel.

Snežič je razloge za ta manever takrat pojasnjeval s tem, da ima poslanec in sokoordinator Levice Luka Mesec na njegovem premoženju pravnomočno izvršbo v višini nekaj tisoč evrov. Snežič je namreč Mesca pred leti tožil zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Tožbo je izgubil in sodišče mu je naložilo plačilo sodnih stroškov Mescu v višini 2489 evrov.

Slab smisel za humor Snežiča in Mijiča

»Mesec se že nekaj mesecev hvali po Facebooku, kako ima na meni pravnomočno izvršbo in da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil,« je dejal in dodal, da se bo Mesec zdaj lahko izkazal s sanacijo podjetja, ki je obremenjeno z obveznostmi do delavcev in finančne uprave.

Glede imena in izbrane dejavnosti pa je dejal, da gre za izpeljanko Lukec Kljukec, za rejo kamel da se je odločil, ker tako Mesec v Sloveniji ne bo imel konkurence, saj se nobeno drugo podjetje ne ukvarja s to dejavnostjo.

Mesec je v odzivu takrat ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Mijiča. »Predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo, ko se na ta način iz njih delajo norca,« je izjavil. Napovedal je, da izvršbe na tem podjetju ne bo uveljavil. Do poteze Mijiča in Snežiča so bili kritični tudi nekateri v koalicijskih vrstah.

Mijič se je sicer po razkritju dolgov do delavcev in finančne uprave, kršitev pravic delavcev in raznih drugih nepravilnosti, kot je laganje o izobrazbi, znašel pod hudim pritiskom javnosti. V poslanskih vrstah je vztrajal do začetka oktobra, ko v primeru predčasne prekinitve poslanskega mandata niso bile več potrebne nadomestne volitve, nato pa odstopil.