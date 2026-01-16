Sodišče terja zakonito prostorsko načrtovanje

Ustavno sodišče je pred dnevi sprejelo pobudo piranskega svetnika Davorina Petarosa, da začne postopek za oceno ustavnosti sklepa piranskih občinskih svetnikov, s katerim so hoteli »od mrtvih« obuditi 50 let star zazidalni načrt »Lucija II dodatno« ter zgolj na podlagi sklepa občinskega sveta graditi 120 stanovanj. Piranski župan Andrej Korenika na sodnike in pobudnike ustavne presoje vali krivdo za to, da v tem mandatu ne bo mogel pokazati boljših rezultatov stanovanjske politike.

V piranski občini so že leta 1975 sprejeli zazidalni načrt, na podlagi katerega so sezidali veliko stanovanjskih blokov v Luciji. Zaradi pregoste naseljenosti in nepremišljenega urbanizma se je Lucije prijel vzdevek »spalno naselje«, prostorski načrt je doživljal veliko kritik, zato so sporni zazidalni načrt leta 1999 razveljavili. Najprej so sprejeli družbeni plan občine, potem pa še odlok, ki je jasno povedal, da se na območju Kampolina ne sme več graditi blokov, temveč samo individualne stanovanjske hiše.