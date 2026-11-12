Sodišče uvedlo preiskavo treh prijav nekdanjih judoistk proti trenerju Fabjanu

Okrožno sodišče v Celju je proti dolgoletnemu trenerju juda Marjanu Fabjanu uvedlo sodno preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, je poročal Dnevnik. Preiskava se nanaša na tri primere nekdanjih judoistk, ki Fabjanu očitajo spolne zlorabe ter fizično in psihično nasilje.

Kot danes poroča časnik, so kriminalisti Policijske uprave Celje oktobra lani na podlagi šestih prijav nekdanjih judoistk v treh primerih podali kazenske ovadbe zaradi suma kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Zadevo je nato prevzelo specializirano državno tožilstvo, ki je 2. septembra na Okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za sodno preiskavo.

Na celjskem okrožnem sodišču so za časnik pojasnili, da so preiskavo uvedli 4. novembra in da se nanaša na tri primere športnic, ki so podale kazenske ovadbe proti trenerju. Njihova identiteta javno ni znana.

Fabjanov odvetnik Edvard Ermenc je sporočil, da zaradi tajnosti postopka ne more komentirati vsebine in poteka preiskave. Fabjan je očitke že ob njihovem razkritju lani odločno zanikal. Poudaril je, da z nobeno od tekmovalk nikoli ni bil intimen proti njeni volji, svoje trenerske metode pa je zagovarjal kot usmerjene v doseganje vrhunskih športnih rezultatov.

Nekdanje varovanke mu očitajo spolno nadlegovanje in zlorabe, neprimerne dotike in poseganje v njihovo zasebnost, fizično nasilje, vključno z udarci in klofutami, ter psihično nasilje, poniževanje in zastraševanje, je še poročal Dnevnik. Fabjan kljub pozivu Judo zveze Slovenije, naj se do konca postopkov začasno umakne z dela s tekmovalci, še naprej sodeluje pri treningih in pripravah judoistov. Po navedbah časnika so ga opazili tudi na tekmovanjih in mednarodnih pripravah.

Fabjan je dolgoletni trener celjskega Judo kluba Sankaku in eden najuspešnejših slovenskih judo trenerjev. Njegove varovanke so osvojile šest olimpijskih medalj. Urška Žolnir je osvojila zlato v Londonu leta 2012 in bron v Atenah leta 2004, Lucija Polavder bron v Pekingu leta 2008, Tina Trstenjak zlato v Riu de Janeiru leta 2016 in srebro v Tokiu leta 2021, Ana Velenšek pa bron v Riu de Janeiru leta 2016. Ob razkritju očitkov sta se javno odzvali tudi nekdanji Fabjanovi varovanki in olimpijski dobitnici medalj Urška Žolnir Jugovar in Ana Velenšek. Žolnir Jugovarjeva je v izjavi za TV Slovenija njuno sodelovanje opisala kot korektno in profesionalno ter obsodila vsakršno nasilje. Velenškova pa je očitke o spolnih napadih označila za nepredstavljive.