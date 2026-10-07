Sodni remi med hrvaškimi ribiči in Slovenijo

Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj objavilo sodbo v primeru hrvaških tožnikov Franke Makovac in Michaela Latina iz Savudrije, ki sta tožila Slovenijo zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja v prekrškovnih postopkih zaradi ribarjenja na slovenski strani Piranskega zaliva.

Neupoštevanje arbitražne odločbe najbolj občutijo ribiči iz Piranskega zaliva. Po podatkih vrhovnega sodišča je Okrajno sodišče v Kopru od razsodbe v postopku arbitraže leta 2017 odločilo v 3345 zadevah, povezanih s prekrškovnimi postopki zoper hrvaške ribiče: »Nerešenih je še nekoliko več kot sto zadev iz let 2025 in 2026, nove še vedno prihajajo, kar kaže na množičnost tovrstnih postopkov,« opozarjajo.

Slovensko vrhovno sodišče je v odzivu na sodbo podprlo odločitev v primeru Makovac, v primeru Latin pa bo sodišče spoštovalo odločitev ESČP. Pojasnjuje, da sodišča v postopkih reševanja zahtev za sodno varstvo spoštujejo pravico kršiteljev do poštenega sojenja – toda tudi, da je v zadevah proti hrvaškim ribičem presojalo, da izvedba ustne obravnave oziroma narokov za zaslišanje kršiteljev in prič ni potrebna.