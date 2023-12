Sodni svet von der Leynovo seznanil s problematiko glede sodniških plač

Sodni svet je danes predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen seznanil z neuresničitvijo ustavne odločbe glede sodniških plač. V pismu je znova izpostavil stališče, da zavzemanje za uresničitev odločbe ustavnega sodišča ni v nobeni povezavi s pogajanji za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, so sporočili iz Sodnega sveta.

O neuresničitvi odločbe ustavnega sodišča je Sodni svet pisno obvestil predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa, predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, predsednico Evropske mreže sodnih svetov Dalio Vasariene in Jožeta Štrusa iz generalnega direktorata evropskega komisarja za pravosodje.

V pismu Sodni svet izpostavlja, da je problematika neustavnosti sodniških plač ostala v celoti nerešena. Ob tem pa je bila problematika neustavnosti sodniških plač v poročilu Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2023 zaznana kot ena od prioritet, ki jo mora nasloviti vlada.

Sodni svet opozarja, da niti vlada niti državni zbor nista izkazala nobenih aktivnosti za uresničitev odločbe v roku, ki ga je postavilo ustavno sodišče, to je do 3. januarja 2024.

»Še več, predsednik vlade Robert Golob je v izjavah medijem izpostavljal, da gre za vprašanje, ki bo rešeno v okviru sprejemanja novega sistema plač v javnem sektorju, pri čemer vsebina tega zakona sploh še ni znana, niti ni jasno, ali in kdaj bo sploh vložen v zakonodajni postopek,« je v pismu voditeljem EU zapisal Sodni svet.

Ursula von der Leyen. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Po stališču Sodnega sveta zavzemanje za uresničitev odločbe ustavnega sodišča ni v nobeni povezavi s pogajanji za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. Gre za upoštevanje bistva načela pravne države, enakovrednosti in medsebojnega spoštovanja vseh treh vej oblasti. »Neupoštevanje odločbe ustavnega sodišča Sodni svet šteje za hudo kršitev načela pravne države in zanikanje vladavine prava ter ustavne ureditve Republike Slovenije,« so med drugim zapisali.

Sodni svet je naslovnike pisma obvestil tudi o napovedanih protestnih zborih sodnikov na slovenskih sodiščih, ki bodo 4. januarja, kakor tudi o tem, da bo vložena zahteva za izvršitev odločbe ustavnega sodišča, so še sporočili iz Sodnega sveta.