Sodni zapleti pri Janševi odškodninski tožbi

Ljubljana – Lani novembra bi se morala na ljubljanskem okrožnem sodišču začeti obravnava v tožbi, s katero Janez Janša terja odškodnino zaradi – po njegovem krivičnega – sojenja v procesa Patria, a je dan pred začetkom obravnave njegov zagovornik Franci Matoz zahteval prenos pristojnosti na drugo sodišče. In uspel. Senat, ki je o tem odločal – sestavljali so ga vrhovni sodniki Rudi Štravs, Tomaž Pavčnik in Jan Zobec –, pri tem ni upošteval odgovora in zahteve obrambe za izločitev dveh vrhovnih sodnikov, saj jim ju okrožno sodišče ni posredovalo pravočasno.To je zdaj potrdil tudi nadzorstveni pregled poslovanja ...