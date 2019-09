Sodnik s "predstavo" kršil zakon?

Ljubljana - "Pričakovano in pravilno," se je na novico, da je zoper okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je v ponovljenem postopku prevzel primer Novič, podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka, odzval pooblaščenec žene umorjenega direktorja Kemijskega inštituta, odvetnik Miha Kunič.



Za precej razburjenja je ob obrazložitvi oprostilne sodbe za Milka Noviča, obtoženega umora Janka Jamnika, aprila letos poskrbel kazenski sodnik Zvjezdan Radonjić, ko se ni osredotočil le na bistvo, pomembno ob izreku in obrazložitvi sodbe, ampak je spregovoril tudi o pritiskih nanj.



Sprva so bile ocene pristojnih, da je to le njegova subjektivna ocena in da ni šlo za zlorabo sodniške funkcije, časnik Večer pa je zdaj poročal, da je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik disciplinskemu tožilcu pri Sodnem svetu predlagal uvedbo disciplinskega postopka. Sporno naj bi bilo prav sodnikovo ravnanje pri razglasitvi sodbe, in sicer Pogačnik sodniškemu kolegu očita več kršitev zakona o sodniški službi.

Predlog za izločitev že med sojenjem

Da je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, je zdaj prepričan predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča. Radonjiću očita neizpolnitev ali neupravičeno odklonitev izvršitve sodniške dolžnosti, vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, in neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje.



Tožilka specializiranega državnega tožilstva Blanka Žgajnar je med drugim zaradi neprimernega, nedostojnega in žaljivega obnašanja že 18. januarja predlagala izločitev omenjenega sodnika, ki je predsedoval senatu.



"Oceniti je, da je bil s takšnim ravnanjem okrnjen videz nepristranskosti. Upoštevaje predstavo ob razglasitvi sodbe in vse nadaljnje odzive in objave sodnika Zvjezdana Radonjića, odločitev predsednika sodišča ni nepričakovana," pa so nam v odzivu na predlog za uvedbo disciplinskega postopka sporočili s specializiranega državnega tožilstva.



Odvetnik Miha Kunič je prepričan, da je predsednik sodišča s predlogom za uvedbo postopka dal pozitiven signal državljanom, da si zna sodna veja postaviti ogledalo in s tem jasno sporočilo, kakšen nivo sojenja lahko pričakujejo na sodiščih.