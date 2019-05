Sodobna astronomija

Tudi o črnih luknjah

Na predavanju bo Andreja Gomboc govorila o črnih luknjah in vesolju. Foto Jože Suhadolnik

Zakladnico človeškega razmišljanja in iskanja odgovorov na vprašanja, ki si jih postavlja človek sam in narava (v tem primeru astronomija) bo razkrival filozof Marko Uršič. Foto: Voranc Vogel

Skozi filozofijo o vesolju

Ljubljana – Smo se res začeli množično zavedati, da smo samo »zvezdni prah«, ki ga vesolje ne bo pogrešalo, če propade, kot pravi kanadski astronom in avtor Hubert Reeves? Ali pa so to le želje tistih, ki se zavedamo, kako ranljiv je naš planet? Tako napovedujejo vnocojšnji pogovorz dr.in dr.Ljudje, ki se ukvarjajo z astronomijo in spremljajo njen razvoj, opažajo, da smo v dobi, ko ta znanost silovito napreduje, vendar predvsem tehnično, miselni napredek pa ni tako velik. Veliko teh je napovedal že Albert Einstein, seveda v obliki miselnih eksperimentov, so zapisali v sporočilu Mestne knjižnice Ljubljana.V današnjem času izvemo za potrditev kakšne od njegovih napovedi, kot sta gravitacijsko valovanje in najnovejše, celo fotografiranje črne luknje. O tem bo govorila astronomka Andreja Gomboc, ki se posebej ukvarja s črnimi luknjami, a bo veliko povedala tudi o vesolju.Filozofija spremlja razvoj vseh znanosti in človekove misli na splošno ter jo bogati s spoznanji in razmišljanjem od najbolj davne preteklosti. To neizčrpno zakladnico človeškega razmišljanja in iskanja odgovorov na vprašanja, ki si jih postavlja človek sam in narava (v tem primeru njen del, astronomija), bo kompetentno razkrival filozof Marko Uršič. Predavanje bo nocoj v Bežigrajski knjižnici ob 18.30 uri.