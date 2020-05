FOTO:Sodobna tehnologija lahko pomaga tudi starejšim

Ohranjanje stikov med stanovalci in njihovimi svojci je izjemnega pomena. Foto Dom Petra Uzarja Tržič

Telekom je že na začetku karantene vse slovenske domove za starejše pozval, da so pripravljeni do 30. junija vsakemu domu dati v brezplačni najem tri telefone s klicno videokomunikacijo. Prijavilo se je 75 domov, ki so jim poslali telefone z relativno velikim zaslonom, prek katerih se stanovalci domov slišijo in vidijo s svojci. »Odzvali smo se hitro, ker je naš sodelavec opozoril, da je v enem od domov videl, da so zaposleni posojali svoje telefone stanovalcem za pogovor s svojci,« pravi Katarina Prešeren iz Telekoma. Stanovalci 75 domov se tako z domačimi lahko pogovarjajo po vseh aplikacijah za klicno in videokomunikacijo – viberju, skypu, telegramu in whatsappu.

Svojce vidijo in najdejo način komuniciranja

Stik s svojci je izjemnega pomena. Foto Dom Petra Uzarja Tržič

V vsakem nadstropju doma – skupaj imajo 181 stanovalcev – imajo po en telefon, tako da po predhodnem dogovoru s svojci zagotovijo klicno in videokomunikacijo.

Za stike preko videoklica se svojci prej dogovorijo z domom starejših. Foto Dom Petra Uzarja Tržič

Telekom je domovom pomagal z brezplačnim najemom treh telefonov za tri mesece. Foto Dom Petra Uzarja Tržič

Ob prenovi doma tudi splet v vsako sobo

Telekom se je hitro odzval na stisko v domovih starejših. Foto Dom Petra Uzarja Tržič

Tržič – Dom Petra Uzarja Tržič je dom starejših občanov, kjer so med prvimi začeli uporabljati pametne telefone in prenosne računalnike za ohranjanje stikov med stanovalci in njihovimi svojci. »Ko bo te krize in prepovedi obiskov konec, tovrstne uporabe sodobnih tehnologij ne bomo opustili, ker se je izkazalo, da je to dobra praksa,« pravi dr., direktorica doma.Od osme ure zjutraj pa do kosila, pogosto pa tudi po kosilu v Domu Petra Uzarja Tržič skrbijo, da so stanovalci prek sodobnih tehnologij povezani s svojci. Telekom Slovenije jim je podaril brezplačni trimesečni najem treh pametnih telefonov s SIM-kartico, na katerih je omogočena uporaba vseh najaktualnejših aplikacij za klicno in videokomunikacijo – viber, skyp, telegram in whatsapp. V vsakem nadstropju doma – skupaj imajo 181 stanovalcev – imajo po en telefon, tako da po predhodnem dogovoru s svojci zagotovijo klicno in videokomunikacijo.»Pri prvem poskusu smo se morali res potruditi, a ne zaradi tehnologije. Toda takrat je dementni oče, ki stanuje pri nas, prek povezave na skypu prepoznal svojo hčer, s katero se zaradi karantene ni videl že nekaj časa,« pravi Karmen Arko. Zdaj je običajna praksa, da se njihovi stanovalci in svojci pogovarjajo po pametnih telefonih ali prenosnih računalnikih, ki jih prej večinoma niso uporabljali.Za tehnično plat zgodbe skrbi kulturna animatorka, ki zagotavlja, da je povezava vzpostavljena in da tudi tisti stanovalci, ki ne slišijo dobro – v domu je takih 20 odstotkov –, svojce vidijo in najdejo način, da komunicirajo. »A to ni vedno preprosto,« pravi Karmen Arko. »K nam že prihajajo posamezniki, ki so stari okoli 70 let in znajo uporabljati sodobne tehnologije, predvsem splet in e-pošto, vendar so to redki posamezniki,« razloži sogovornica. To kažejo tudi podatki Statističnega urada Slovenije, kjer je uporaba sodobnih tehnologij najmanj razširjena prav med najbolj ogroženo skupino v sedanji epidemiji. Po teh podatkih je 47 odstotkov ljudi, starih od 65 do 74 let, že redno uporabljalo splet.Pred to krizo je bilo med najstarejšimi, torej med osebami, starimi od 65 do 74 let, manj kot petina takih, ki so že kdaj telefonirali ali videotelefonirali s spletno kamero ali si izmenjavali sporočila prek programov, kot so viber, whatsapp, skype, messenger, snapchat, ali pa uporabljali spletna družabna omrežja.V tržiškemu domu starejših občanov so stanovalcem, ki izkušenj s sodobnimi mediji nimajo, poskušali zagotoviti zasebnost med pogovori s svojci tako, da so jim razložili, kako naj uporabljajo naprave oziroma da naj se ne dotikajo telefona. Večinoma se to ni izšlo. »Zdaj stanovalcem pomaga kulturna animatorka in ni redko, da celo drži telefon, ko se naši stanovalci pogovarjajo s svojci. A tako so naši stanovalci in njihovi svojci lahko v stiku in se, čeprav so posebne razmere, lahko pogovorijo,« pravi Karmen Arko.Doda še, da bo vsaka nova generacija, ki bo prišla v domove za starejše, imela več znanja in prakse pri uporabi sodobnih tehnologij. »Zdaj bodo počasi začeli prihajati predstavniki babyboom generacije, ki je bila prisiljena začeti uporabljati sodobne tehnologije in splet že v času svojih služb. S tem se bodo povečale tudi možnosti povezav s svojci prek sodobnih tehnologij brez naše pomoči,« pravi Karmen Arko.Ob sedanji prenovi doma zato zagotavljajo spletni dostop v vse sobe stanovalcev, kar bo najprej najbolj koristilo njihovemu medicinskemu osebju. »Nekateri, ki se zanimajo za bivanje pri nas, pa nas tudi že sprašujejo, kako je s spletnimi povezavami po sobah. Vemo, da je to nujnost,« pravi Karmen Arko. Za stanovalce, ki jim sodobne tehnologije niso blizu, pa bodo tudi po tem, ko se bo v dom vrnilo normalno življenje in bodo obiski svojcev običajna vsakodnevna rutina, stike prek sodobnih tehnologij zagotavljali še naprej. Preprosto zato, ker so stiki starejših in njihovih svojcev zelo pomembni, ker svojci ne morejo vedno na obisk k družinskemu članu, ki je v domu, oziroma zato, ker se je to izkazala kot odlična praksa.