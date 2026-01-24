Sodobno nagrajevanje v zdravstvu

Zdravstvo je odličen primer, kako prav slab sistem nagrajevanja lahko ogrozi in morda tudi zruši celoten podsistem javne službe.

Prvotna zastavitev različnih stebrov, tudi zdravstvenega, je bila dobra, a je žal zvodenela, tudi v zdravstvu, kjer je bila ta zahteva izhodišče najdaljše stavke zaposlenih v zgodovini te države. FOTO: Gints Ivuskans/Afp

V zadnjih desetletjih je bilo v nekaterih razvitih državah veliko prizadevanj tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju, tudi zdravstvu, da bi nadomestili sisteme nagrajevanja po načelih meritornosti namesto prevladujočih tradicionalnih sistemov hierarhičnosti. Dobri sistemi nagrajevanja morajo doseči dva temeljna cilja: pravičen, primerljiv in socialno varen sistem delitve za vse ter ustrezno spodbujanje inovativnosti, produktivnosti in prizadevnosti za najboljše. Prvi deluje izravnalno, drugi razlikovalno, v plačni strukturi navadno govorimo o osnovnem in dodatnem plačilu za opravljeno delo. Zdi se, da smo v zadnji prenovi plačnega sistema obtičali v močvirju teh sistemskih dilem. Tri usodne težave se očitno ponavljajo vedno znova in znova. Enotni plačni sistem ne dopušča potrebnih ...