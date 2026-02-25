  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Soglasje za moderno industrijsko politiko

    Stranke na dogodku STA in GZS predstavile ukrepe na gospodarskem področju
    Politične stranke imajo precej različen pogled na denimo na uvdbo socialne kapice. Foto Bor Slana/STA
    Politične stranke imajo precej različen pogled na denimo na uvdbo socialne kapice. Foto Bor Slana/STA
    G. R.
    25. 2. 2026 | 14:50
    25. 2. 2026 | 14:52
    3:32
    Gospodarska rast v zadnjih letih pada, proizvodnja v predelovalnih dejavnostih se krči, dobički v večini gospodarskih panog pa se zmanjšujejo. Kakšni ukrepi so potrebni za preobrnitev tega trenda, so včeraj na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) razmišljali predstavniki političnih strank, ki jim ankete pred bližnjimi volitvami kažejo najbolje.

    Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal je na posvetu z naslovom Slovenija 2035 od programov do ukrepov, ki sta ga organizirali GZS in Slovenska tiskovna agencija (STA), spomnila, da ko gospodarstvo diha s polnimi pljuči, diha lažje celotna družba. Zato je še posebej pomembno, da v času pred volitvami slišimo, kako politične stranke vidijo prihodnji razvoj države in s kakšnimi ukrepi nameravajo zagotoviti konkurenčno poslovno okolje, je menila.

    Marsikaj je mogoče izboljšati, a položaj ni tako katastrofičen, kot ga prikazujejo nekatera gospodarska združenja, je komentiral Klemen Boštjančič iz Gibanja Svoboda. Konkretno o ukrepih pa je dejal, da mora država skrbeti za ustrezno okolje, ki bo omogočilo razvoj področjem, ki so opredeljena kot strateška. Pri tem je omenil panogi biotehnologije in farmacije.

    Boštjančiču se zdi smiselno določiti cilj doseči 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2040, kar bi pomenilo gospodarsko rast v višini približno treh odstotkov. »Sliši se zelo ambiciozno, ampak mislim, da je to izvedljivo,« je dejal. Potrdil je, da je privrženec uvedbe kapice na socialne prispevke.

    Napoved nižjih davkov

    Andrej Šircelj iz SDS je napovedal znižanje davkov. »Zvišanje splošne olajšave pri dohodnini na 8500 evrov bo razbremenilo gospodarstvo,« je dejal in omenil še ukinitev petega dohodninskega razreda ter uvedbo socialne kapice. V SDS bi olajšali poslovanje normirancev, pa tudi upokojencev in študentov. »Poleg tega bomo poenostavili davčne olajšave za investicije ter za raziskave in razvoj in seveda tudi zmanjšali davčne stopnje,« je povedal.

    Matevž Frangež iz SD je menil, da je potrebna sprememba mentalitete. »Doseči moramo soglasje, da ta država potrebuje moderno industrijsko politiko, ki bo vlagala tako v razvojno infrastrukturo kot v spodbude za razvoj novih izdelkov,« je dejal. Slovenija se mora tudi aktivno začeti pripravljati na priložnosti, ki jih prinaša evropski sklad za konkurenčnost. Glede davčne zakonodaje pa je povedal, da morajo biti njene spremembe izvedene pametno.

    Podobno je Jernej Vrtovec iz koalicije NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča menil, da je treba spremeniti družbeno klimo v državi. »Podjetnike in gospodarstvenike se slika kot neke razredne sovražnike, kot tiste, ki le pobirajo dobičke,« je opozoril. Preoblikoval bi sistem davka od dohodkov pravnih oseb, »da zadržimo v državi velika podjetja, kolikor jih je še«.

    G. R.

