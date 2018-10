Sojenje Janši spet prekinjeno

Celje – Zaradi dvoma v pravilnost določitev predsednice senata, sodnice barbarein sodnice porotnice, za kateri je odvetnik, zagovornik Janeza Janše prejšnji teden zahteval njuno izločitev in je začasna predsednica sodišča Petra Giacomelli to zavrnila , je Matoz na današnjem naroku zahteval tudi njeno izločitev.Zasebni tožilkiin, ki Janšo kazensko preganjata zaradi žaljivega tvita iz marca 2016, tako še nista dočakali začetka sojenja. Njun zagovornik, odvetnikje Matozovemu predlogu tako kot že prvič tudi danes nasprotoval kot neutemeljenemu, a je sodnica narok prekinila, da lahko Giacomellijeva odloči o Matozovi zahtevi in ga pozvala, da pred nadaljevanjem pri predsednici sodišča vpogleda v evidence o določitvi sodnice in porotnice.Spomnimo, da je prejšnji teden Bajec dosegel izločitev sprva določene porotnice, ker jer članica Janševe SDS.