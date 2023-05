Sojenje zaradi Janševega tvita, govor pa o financiranju STA

Janeza Janšo zasebno toži nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič. Janša je namreč v tvitu leta 2021 zapisal, da je neverjetno za Evropsko unijo, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi Slovensko tiskovno agencijo (STA) in dobiva 8500 evrov mesečne plače. Veselinovič ga toži zaradi žaljive obdolžitve.

Neverjetno za #EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi @STA_novice in zato mesečno pokasira 8.500 €. Več kot predsednik republike. https://t.co/mK85J0lcV2 pic.twitter.com/nm6COZOYCN — Janez Janša (@JJansaSDS) May 6, 2021

Zapisano se nanaša na novinarja in nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška, ki so ga novembra 2009 na STA odpustili, pol leta kasneje je po hudi bolezni umrl. Veselinovič je že večkrat povedal, da za Meškovo hudo bolezen sploh ni vedel, danes pa je bil v sodni dvorani jasen: »To je groba zloraba smrti gospoda Meška!«

Tvit je bil objavljen v času največje borbe za obstoj STA. Med takratnimi vladnimi oziroma Ukomovimi očitki smrt nekdanjega odgovornega urednika ni bila nikoli niti omenjena, je dejal Veselinovič in sodišču predlagal, naj pregledajo vse evidentirane dopise. »Če bi bil to moj naglavni greh, potem bi se o smrti Boruta Meška govorilo že v začetku tiste ofenzive na STA, tako pa o tem ni bilo ne duha ne sluha. Ko so bili izpraznjeni vsi kanoni, s katerimi se je s strani vlade ali pa Ukoma streljalo na STA, se je iz naftalina s čisto zlorabo potegnila zgodba o smrti Boruta Meška,« je po današnjem naroku dejal Veselinovič.

Na naroku je pričal nekdanji namestnik odgovornega urednika Meška Alen Pivk. Povedal je, da Meško njemu nikoli ni povedal, da naj bi ga Veselinovič šikaniral, prav tako ni vedel za njegovo težko bolezen. Zanjo je izvedel precej po tem, ko je bil Meško odpuščen, je pričal: »Ko je bil odpuščen, sem bil dežuren. Prišel je po svoje stvari in sem mu jih pomagal nesti. Vprašal sem ga: 'Kako si?' Odgovoril mi je: 'Nekaj me hrbet boli.' To je bilo vse. Strinjam se, da je zadeva tragična. Ampak nisem vedel in mislim, da večina ni vedela.«

Nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič (desno) Janeza Janšo toži v zasebni tožbi zaradi žaljive obdolžitve. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Povedal je tudi, da je bil seznanjen, da je Meško dobil opomin pred odpovedjo. Prav tako je bil tudi Pivk podpisnik izjave urednikov STA, da odgovorni urednik ne opravlja dolžnosti notranjega komuniciranja. Na sodišču je dodatno pojasnil, da so bile znotraj uredništva precejšnje težave pri usklajevanju dela, zato so uredniki pozivali k večjemu sodelovanju: »Predstavljajte si, da imate 25 novinarjev in 70 dogodkov. Sam sem pozival, da se je treba bolj usklajevati. Ker eni ljudje so bili preobremenjeni.«

Na vprašanje Janševega zagovornika Francija Matoza, koliko zaposlenih je bilo takrat odpuščenih, je Pivk pojasnil, da le Meško. Na vprašanje, koliko jih je bilo odpuščenih v času vlade Janeza Janše, torej v času objavljenega tvita, pa je Pivk odgovoril: »Nihče, čeprav bi bili kmalu vsi, ker bi denarja zmanjkalo. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je ustavila financiranje. Nihče se ne more dobro počutiti in delati, če naslednji mesec morda ne bo več firme.« Ko ga je Matoz vprašal, zakaj je bilo ustavljeno financiranje, pa se je Pivk obrnil k Janezu Janši: »Gospod Janša, zakaj ste ustavili financiranje?«

Janša je takoj odgovoril z vprašanjem, ali je vlada izdala kakšen sklep o ustavitvi financiranja, ob koncu obravnave pa pojasnil: »Financiranje ni bilo ustavljeno, ker financiranje STA je po pogodbi. Veselinovič pa pogodbe ni podpisal.«

Veselinovič je v sodni dvorani že prej pojasnil, da je odstopil kot direktor STA, ko je bilo jasno, da dokler bo on direktor, STA ne bo imela pogodbe: »Pogodba, ki je bila ponujena po mojem odhodu, je bila drugačna. Hvala bogu. Ampak naj se neha ta manipulacija!« Sodnica Leonida Jager je s tem zaključila razpravo o financiranju STA in poudarila, da je sojenje zaradi tvita.

Glede tvita pa je Janša po zaključku naroka pojasnil: »Gospoda Veselinoviča nihče ne dolži umora s sekiro, kjer bi trije gangsterji prišli nad nekoga in ga obglavili. Dejstvo pa je, da vsi poznamo to grozno bolezen, zaradi katere je gospod Meško umrl, in tu so različni razlogi. Vsi, ki so prispevali različne razloge, so najbrž sodelovali pri tem, da se je tragično končalo, ne pa da se je bolnik pozdravil.«

Janša je dodal, da je tudi Pivk potrdil, da je pisal poročila, ki jih je zahteval Veselinovič kot direktor STA: »Se pravi, da je gospod Meško, ki je bil nadrejeni gospodu Pivku, po naročilu gospoda direktorja, čeprav se z njim očitno ni strinjal, posredoval naprej svojim podrejenim, ki so poročila pisali. Kar je bilo danes povedano, dodatno utemeljuje besede gospoda Meška, ki je na tiskovni konferenci, za katero upam, da si jo bomo lahko ogledali v dokaznem postopku, povedal, da je bil grobo šikaniran.«

Veselinovič pa je poudaril, da gre pri teh Janševih izjavah za reinterpretacije: »Borut Meško je bil odpuščen, ker ni pripravil dokumenta, za katerega sem ga dobesedno prosil od julija do oktobra 2009. Če ne bi bile izčrpane vse možnosti, ki jih dovoljuje delovnopravna zakonodaja, spoštovanje do uredniškega poklica in novinarskega dela, potem se za to ne bi odločil.« Dodal je, da Meška ni odpustil, ko je bil ta v bolniškem staležu, kar ves čas zatrjuje Janša: »Meško je bil na bolniški 1. in 2. novembra, odpuščen je bil 3. novembra.«

Sojenje se bo nadaljevalo junija, ko naj bi pričal tudi Uroš Urbanija, nekdanji namestnik odgovornega urednika STA Boruta Meška. Pričati bi moral že danes, a se je opravičil. Kot je pojasnila sodnica Leonida Jager, je njegov izostanek opravičen: »Opravičil se je, ker je spregledal, da ima osebno vabilo za okroglo mizo v Bruslju, datum vabila je 17. april, letalska vozovnica je bila kupljena 10. maja.« Uroš Urbanija je bil v času spornega tvita direktor Ukoma, zdaj pa je v. d. direktorja Televizije Slovenija.