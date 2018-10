Sokolca končno obnavljajo – z občinskimi evri

Obnovo Narodnega doma začeli brez finančne pomoči države.

Vodja AKC Sokolc Sebastjan Šeremet je za Delo povedal, da imajo v objektu še vedno zelo veliko umetniških del, za katera ne ve, kako bodo končala, zato pravi, da resno razmišlja o tožbi zoper novomeško občino. V Sokolca se avtonomisti nikoli več ne nameravajo vrniti, saj zdaj ustvarjajo nekje »sredi dolenjskih gozdov v neki bajti, ki jo je kupila naša kolegica«.



Ce-Invest odstopil od projekta

Dotrajani novomeški Narodni dom, ki je kulturni spomenik državnega pomena, bo novo streho dobil do konca leta.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Novo mesto – Po vseh zapletih z načrtovano obnovo se Narodnemu domu oziroma Sokolcu v Novem mestu končno obetajo boljši časi. V prihodnjih 60 dneh bo novomeško gradbeno podjetje Malkom objektu zamenjalo dotrajano ostrešje in ga na novo prekrilo. Včeraj so že začeli pripravljalna dela.Z novomeške občine so sporočili, da bo prenova stala skoraj 117.000 evrov, da so izvajalca izbrali na javnem razpisu in da bo obnova predvidoma končana do konca leta.Po menjavi kritine bo treba temeljito obnoviti tudi pročelje objekta in stavbno pohištvo, nato pa bo sledila še prenova notranjosti. »Po grobih ocenah investicijskih posegov na objektu bo to stalo približno tri milijone evrov z DDV, bolj natančno oceno vrednosti in poteka del pa bomo lahko podali po končanem projektiranju in po pridobitvi gradbenega dovoljenja,« je za Delo povedalz novomeške občine, kjer še vedno računajo na sofinanciranje gradbenih posegov ministrstva za kulturo. Narodni dom namreč sodi med spomenike državnega pomena.V novomeški občini pravijo, da nameravajo ta pomembni objekt, ki simbolizira Novo mesto, v prihodnje nameniti čim širšemu krogu občanov ter kulturnim in umetniškim ustvarjalcem.Po navedbah občine mnogi namreč nimajo prostora za delovanje, zato bo Narodni dom na voljo vsem zainteresiranim skupinam.Čeprav so pri izpraznitvi objekta imeli nemalo dela z nekdanjimi uporabniki oziroma člani Avtonomne kulturne cone (AKC) Sokolc, ki so jih na podlagi sodne odločbe julija letos s pomočjo varnostnikov izselili, na občinski upravi pravijo, da bodo imeli v okviru zakonskih določil tudi oni možnost, da pod enakimi pogoji kot vsi drugi pridobijo pravico do uporabe prostorov.Zapleti z izselitvijo so bili vzrok, da je občina leta 2016 izgubila pravico do koriščenja 56.000 evrov, ki jih je odobrilo kulturno ministrstvo. Takrat je bilo za zamenjavo ostrešja in novo prekritje objekta na javnem razpisu izbrano trebanjsko podjetje Ce-Invest, ki bi dela opravilo za 72.000 evrov, a ker se uporabniki niso hoteli izseliti, novomeški županpa je zahteval prav to, je državni denar splaval po vodi, izbrano podjetje pa je umaknilo zaporo Sokolske ceste.Župan Macedoni je povedal, da so podjetje Ce-Invest pozvali k sodelovanju pri obnovi objekta, vendar odziva ni bilo. Direktor podjetjaje pojasnil, da so od izvedbe projekta odstopili, ker so se v dveh letih cene precej zvišale, tako da za ceno, za katero so bili izbrani, ne bi mogli pokrili niti svojih stroškov. »Projekt smo bili zdaj pripravljeni izvesti za 85.000 evrov, kar sem jim tudi ponudil,« je povedal Cvetan in dodal, da se je občina potem odločila drugače. Macedoni je povedal, da je občina morala objaviti nov javni razpis in da se podjetje Ce-Invest nanj ni prijavilo.