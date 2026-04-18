Dostop do kakovostnih knjig v šolah ni pravica, ampak pogosto stvar naključja

Novi pravilnik o učbeniškem skladu je navdušil številne starše, ko so izvedeli, da bodo od zdaj brezplačna tudi gradiva za četrtošolce. Precej manj so nad njim navdušeni šolski knjižničarji. Po novem bodo namreč del učbeniškega sklada tudi gradiva za domače branje, s čimer se knjižničarji bojijo siromašenja že tako revnih knjižničnih zbirk. Vse to se dogaja v času, ko mednarodne raziskave kažejo padec dosežkov pri bralni pismenosti.

Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije je na pravilnik poslala več strani pripomb, ki so jih zbirali do 8. aprila. Dan pozneje je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pravilnik objavilo, veljati bo začel 10. aprila. Pripomb niso upoštevali, so pa v sporočilu za javnost zapisali, da z njim dejansko podpirajo bralno pismenost in kakovostno ponudbo gradiv za branje, saj po novem pravilnik omogoča, da šole neporabljena sredstva učbeniškega sklada namenijo za nakup leposlovja za domače branje.

Šolski knjižničarji menijo prav nasprotno. Predsednica sekcije Metka Kostanjevec pravi, da pravilnik »ne prinaša le strokovne zmede, ampak tudi organizacijsko in finančno nepreglednost ter dodatno tveganje, da se bodo že zdaj omejena sredstva za nakup knjižničnega gradiva preusmerjala v učbeniške sklade. To bo knjižnične zbirke še dodatno osiromašilo«. Knjižničarji si že več kot desetletje prizadevajo za namensko financiranje šolskih knjižnic ter ureditev sredstev za nakup knjižničnega gradiva in učbenikov. Kostanjevčeva poudarja: »Žal danes dostop do kakovostnih knjig v slovenskih šolah ni pravica, ampak pogosto stvar naključja. Odvisen je od finančnih zmožnosti šole in odnosa vodstva do knjižnice.«