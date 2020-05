FOTO:Šola in vrtec nove resničnosti

Šolarji in gostinci prebujajo Slovenijo Preberite tudi:

Vrnili so se tudi dijaki

Šolski center Ljubljana je po koronavirusnih »počitnicah« danes ponovno odprl svoja vrata. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zjutraj se je v šolske klopi vrnilo več kot 64.000 učencev prve triade, vrtci so sprejeli okoli polovico otrok. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se več dni pripravljali na prihod otrok v vrtce in šole, kot so pojasnili ravnatelji, se bodo trudili, da bodo otroci novo realnost, ki vključuje predvsem upoštevanje razdalje med otroki in strožja higienska priporočila, čim lažje sprejeli.Pred šolskimi vhodi je bila zjutraj vrsta. Otroci so s starši čakali na vstop, v večino šol starši niso smeli vstopiti. Otroci so vstopali posamično. Čeprav so se razveselili sošolcev, je bilo čutiti, da je drugače kot običajnega prvega septembra. Objemov ni bilo, tako otroci kot starši so bili zadržani. Marsikdo je bil žalosten, ko je slišal, da morda ni v skupini z najboljšim prijateljem ali prijateljico. Priporočila ministrstva šolam so sicer bila, da naj učitelji in vzgojitelji upoštevajo prijateljske vezi. Marsikdaj tega ni bilo mogoče upoštevati, saj morajo v šolah, denimo, organizirati tudi skupine za oddelke podaljšanega bivanja, kamor ne gredo vsi učenci, skupine pa naj se ne bi mešale oziroma čim manj.Vsi otroci morajo v vrtec in šolo prinesti tudi podpisano izjavo, da so zdravi in da so zdravi njihovi bližnji, s katerimi živijo v gospodinjstvu. Vsi morajo biti brez simptomov okužbe s koronavirusom v zadnjih 14 dnevih. Brez podpisane izjave otroci v vrtec ali šolo ne smejo.V šole so se vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Pripravljali se bodo na zaključne izpite in seveda maturo, ki se začne 30. maja z izpitom iz angleščine. Za dijake bo pred zrelostnim izpitom nujna predvsem psihološka priprava, na kar so ravnatelji opozarjali že pred tedni.Dijaki pa tudi učenci devetih razredov osnovnih šol, ki se v šole vračajo prihodnji teden, morajo na hodnikih nositi maske, v razredih so lahko brez njih. Učiteljice morajo maske nositi ves čas, vzgojiteljice v vrtcih pa le ob sprejemu in oddaji otroka. V nekaterih vrtcih tega priporočila ne upoštevajo, saj naj bi bil za otroka po dveh mesecih, ko jih v vrtcih ni bilo, prevelik stres, da bi ga sprejela vzgojiteljica z masko.