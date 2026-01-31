Vodja podružnične šole: Če šole ne bi bilo, bi si samo še iz avtomobilov mahali

Februarja bodo šole začele vpisovati bodoče prvošolčke. Generacije so vse manjše, upad števila otrok pa najbolj prizadene najmanjše šole. Med njimi so zlasti podružnične šole, ki niso pomembne le za učence, ampak tudi za kraje, v katerih delujejo. Nemalokrat so namreč prav podružnice edini prostor druženja in kulturnega dogajanja.

V Sloveniji je 314 podružničnih šol, ki jih v tem šolskem letu po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje obiskuje 17.619 učencev, to je 9,2 odstotka vseh osnovnošolcev. Podružnične šole se med sabo zelo razlikujejo. Največja je Podružnična šola Lavrica (OŠ Škofljica) s 530 učenci, najmanjša pa Podružnična šola Podblica (OŠ Stražišče Kranj), ki ima le štiri učence.