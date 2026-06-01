Pregled novih učnih načrtov za ideološko nevtralnost

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević bo svojo predstavitev pred pristojnim odborom nadaljeval jutri ob 18. uri, saj je danes zmanjkalo časa za vse odgovore. Največ vprašanj je bilo o ideološko nevtralni šoli, saj je s tem povezanih tudi več drugih ukrepov, denimo ponovni pregled učnih načrtov, čeprav se novi še niti uporabljati niso začeli.

Borut Rončević je v svoji predstavitvi priznal, da je imel do zdaj večinoma akademske izkušnje, s področjem vzgoje in izobraževanja pa da je imel manj stika. »Mislim, da to ni primanjkljaj. V karieri sem se moral večkrat ukvarjati z novimi področji. Pomembno je, da si učljiv, in pomembno je, da se obkrožiš z ljudmi, ki od tebe na določenem področju vedo veliko več,« je dejal. Kdo bodo ti ljudje, še ni znano.

Borut Rončević SDS Rojen: 25. avgusta 1975 Je redni profesor sociologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in znanstveni svetnik na javnem raziskovalnem zavodu Rudolfovo, ki ga je ustanovila prejšnja vlada Janeza Janše spomladi leta 2022. Devet let je bil dekan Fakultete za uporabne družbene študije. V času druge Janševe vlade je vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost.

Tistim, ki jih zanima, kaj bo njegovo ministrstvo delalo, je svetoval, da preberejo koalicijsko pogodbo. Po njej so cilji mandata kakovostno in ideološko nevtralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter ustvarjanje boljših možnosti pri zaposlovanju in osamosvajanju mladih.

Rončević je dejal, »da ideološko nevtralna šola pomeni šolo, ki učencev ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti«. Da šola ne bo prostor »politične ali ideološke indoktrinacije«, bodo pregledali učne načrte, gradiva in strokovne smernice. Dosedanji minister Vinko Logaj je spomnil, da se bodo prenovljeni učni načrti, s katerimi se je ukvarjalo več kot 900 strokovnjakov, šele začeli uporabljati. Na Logajevo izrecno vprašanje, ali je torej slovenska šola ideološko usmerjena, ni odgovoril. Glede poskusov delovanja političnih strank in njihovih podmladkov v šolah, kot je to pred letošnjimi volitvami vsaj v eni gimnaziji storil podmladek SDS, pa je bil jasen: »Delovanje katerihkoli političnih strank v kateremkoli delu izobraževalnega procesa je po mojem mnenju nedopustno.«

Vprašanj o ideološko nevtralni šoli je bilo več. Rončević je dodatno razložil, da morajo učenci v šoli izvedeti, da obstajajo različne ideje, ter da znajo o njih razmišljati. Da denimo izvedo, da obstaja kreacionizem, šola pa mora upoštevati znanstvena spoznanja.

Eden od izzivov bo tudi kadrovska problematika, glede katere Rončević poudarja, da se je ne da reševati le z dodatnimi zaposlitvami, ampak je treba pretresti tudi »nove pristope pri poučevanju in nove tehnologije, ki zelo spreminjajo način pedagoškega dela«.

Napovedal je dodelavo sistema financiranja. »Ne gre za vprašanje javnega ali zasebnega šolstva, gre za vprašanje enakega financiranja enakega javno veljavnega programa,« je dejal. Prihajajo pripravljalnice za otroke priseljence, napovedal je uvajanje novih vsebin v šole, kot so digitalizacija, računalništvo, informatika, podjetništvo, ter omejitev uporabe mobilnih telefonov. Logaj je spomnil, da sta računalništvo in omejitev telefonov zakonsko urejena, ostalo pa je v prenovljenih učnih načrtih, vključno s finančno pismenostjo. Rončević je napovedal tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, a ne njune ukinitve.