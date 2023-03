Šola je brezplačna, stroški zanjo pa visoki

V nadaljevanju preberite:

Od 50 do 70 evrov na mesec lahko v povprečju znašajo stroški, ki jih za svoje šolarje (poleg stroškov prehrane) plačujejo starši. Ta znesek se zdi Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje absolutno previsok glede na sistem brezplačnega javnega šolstva, ki ga Slovenija zagovarja. Že več let si prizadevajo in trkajo na vrata vsakokratne oblasti, da osnovnošolsko izobraževanje ne bi bilo več le deklarativno, temveč tudi dejansko brezplačno.