Šola mora biti, šola normalizira življenje

Čez natančno 14 dni se bo začelo novo šolsko leto. Osnovne šole bo po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje obiskovalo predvidoma 194.181 učencev, od tega 20.735 prvošolčkov. Tudi velika večina šol na nedavno poplavljenem območju bo vrata odprla 1. septembra, a dela je še veliko, saj ujma tudi osnovnim in srednjim šolam ni prizanesla. Na ministrstvu pravijo, da si prizadevajo, da bi se pouk 1. septembra začel nemoteno. Vseeno ni izključeno, da bi se na posameznih šolah novo šolsko leto začelo tudi na daljavo. Nekateri učenci zaradi uničene infrastrukture do šole v tem trenutku ne morejo. Župan Luč Klavdij Strmčnik pravi, da bi bila najelegantnejša rešitev, če bi se pouk začel nekoliko pozneje.

Koliko učencev ne bo moglo priti v šolo, ker ta ne bo pravočasno urejena ali ker ne bo urejena cesta oziroma ne bo prevoza, na ministrstvu odgovarjajo, da se podatki sproti spreminjajo in jih še zbirajo. Enako velja za dijake, pravijo na ministrstvu: »Predvidevamo, da bomo imeli več podatkov, ko se bo začelo novo šolsko leto.«

Mengeško šolo so včeraj razkuževali, 1. septembra bo pripravljena na sprejem otrok. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ker so ob poplavah v šolah sami zelo hitro ukrepali, bo velika večina šol pouk začela kot običajno, čeprav so imeli še pred štirinajstimi dnevi v šoli veliko vode, blata in mulja. Ena takih je OŠ Mengeš, kjer so včeraj razkuževali prostore. Voda je sicer poplavila vse kletne prostore z dvanajstimi učilnicami, kabineti, sanitarijami, jedilnico, kuhinjo, garderobami in arhivom. »Učitelji in starši, ki so prišli pomagat, so rešili šolo. Tudi zato ni toliko škode, ker je nekaj sodelavcev takoj začelo delati. V kuhinji sicer še ne delamo, ker so nam strokovnjaki svetovali, naj še malo počakamo, da se vse dobro posuši,« je dejal ravnatelj Sašo Božič. Pouk bodo začeli 1. septembra, le športna vzgoja bo malenkost drugačna, je dejal Božič: »Športna dvorana je uničena. Stara je zgolj tri leta, od tega smo jo dve leti med epidemijo le gledali, eno leto smo jo dobro uporabljali. Zdaj bo pač šport nekaj časa potekal na prostem.«

Brez šole ne gre

Močno poplavljena je bila tudi OŠ Komenda Moste, kjer je voda na lokaciji v Mostah zalila kleti in pritličje ter poškodovala šest učilnic, zbornico in telovadnico. Ravnatelj Uroš Križanič je dejal, da bodo pouk začeli 1. septembra: »Težko je, ampak treba je izpeljati. Poplavljeno je bilo do kolen, ključna težava pa je bila, da je popustila kanalizacija. Zato smo morali vse hitro odstraniti, zaradi higiene je bila nujna hitra intervencija. Zdaj že polagajo parket. Res so se vsi angažirali, od občine, gasilcev, prostovoljcev, sodelavcev, vojske. Nujno je, da se šola normalno začne. Že tako je večina prebivalstva prizadetega, in če še šole ne bi bilo, bi bilo hudo.«

V OŠ Komenda Moste je popustila kanalizacija, in to je povzročilo največ škode. FOTO: Blaž Samec/Delo

Podobno razmišlja tudi ravnatelj OŠ Črna na Koroškem Mitja Pranjič: »Vzpostavitev pouka v šoli predstavlja normalnost, normalizira življenje.« Šola v Črni ni bila poplavljena, težava je le, da v šoli ni pitne vode. Okoli četrtina otrok pa do šole trenutno ne more, je povedal Pranjič. Cestne povezave so bile namreč uničene oziroma poplavljene: »Težave so tudi za tiste otroke, ki pridejo peš, saj so ceste poškodovane, ograj na mostovih ni. Otroke bodo tako v šolo spremljali prostovoljci.« Ravnatelj še dodaja, da bodo šolo na daljavo organizirali zgolj v skrajni sili: »Otroci želijo priti v šolo in izkušnje iz covida-19 ne bi ponavljali. Tudi prihod zaposlenih je negotov, saj so nekatere ceste še zaprte. Upam, da se bo to uredilo v 14 dneh.«

Zamik pouka?

Kako bo z začetkom pouka, bodo videli prihodnji teden, je dejal župan Luč Klavdij Strmčnik: »Vse je odvisno od ceste. Jutri se bo začela sanacija in postavitev škarpe. Morda bo to trajalo nekoliko dlje. Vsekakor pa po tej cesti zjutraj vozijo štirje kombiji do šole, zato ni preprosto. Pri nas je največji problem infrastruktura, ker je celotna občina gradbišče. Naklonjen sem predlogu, da bi za kakšen teden zamaknili začetek pouka. Ne vem pa, ali je to sploh mogoče.« Na ministrstvu pravijo, da se težav zavedajo, rešitve pa še proučujejo.

Čeprav je pritličje še vedno v zelo slabem stanju, bodo 1. septembra gotovo odprli Podružnično šolo Šmartno ob Dreti, je zagotovila ravnateljica OŠ Nazarje Vesna Lešnik: »Poplavilo je celoten pritlični del z igralnico in učilnico ter vrtčevski del, vse kabinete, razdelilno kuhinjo. Vse imamo uničeno. Tu sploh ni bilo estrihov, ampak je bilo podeskano. Zdaj morajo narediti vse na novo, zato bo to trajalo nekaj časa, zanič so tudi vsa vrata in podboji ter tudi oprema. Kljub temu bomo začeli 1. septembra, in sicer v zgornjih prostorih šole in zgornjih prostorih gasilskega doma PGD Šmartno ob Dreti. Tudi pri gasilcih je namreč zalilo pritličje.«

OŠ Rečica ob Savinji pa ima povsem drugačen položaj. Najprej je bilo tam nastanjenih 900 evakuiranih turistov, zdaj gostijo enote, tudi tuje, ki pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Ravnatelj Peter Podgoršek pravi, da je dogovorjeno, da bodo enote šolsko telovadnico zapustile 21. avgusta: »Bodo pa na nogometnem igrišču pred šolo uredili šotorišče in logistični center. Telovadnico bomo pregradili, zato bo nekoliko okrnjen pouk športa. Tam bomo namreč tudi v prihodnje zagotavljali obroke za te enote. Že zdaj jim pripravimo vsaj 150 obrokov na dan, in sicer močne zajtrke, večerje in suhe obroke za čez dan. Za zdaj gre z našim kadrom, ko pa bodo v šoli otroci in bomo kuhali še zanje, bo delovne sile nekoliko primanjkovalo.«