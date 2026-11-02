Šola ne preneha biti šola, ko zazvoni zvonec

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB) ter Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti pozivata odbor DZ za zdravje, naj na jutrišnji seji ne podpre predlaganih sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-B) ter ohrani veljavno prepoved prodaje in ponudbe alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Predlagana novela, ki so jo septembra v DZ vložili poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice, bi namreč zaradi dodane izjeme odprla vrata prodaji in ponudbi alkohola v šolskih prostorih, zunaj časa izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Z geslom »Šola je več kot le stavba. Je zgled za življenje.« so opozorili, da mora šola ostati varno in spodbudno okolje za otroke in mlade. Predstavili so strokovna izhodišča in stališča nevladnih organizacij o predlaganih spremembah zakona, ki so jih poslali odboru DZ za zdravje. Na sejo namreč niso bile povabljene strokovne institucije in nevladne organizacije s področja preventive in javnega zdravja. Članice ZKNB so zaprosile za možnost sodelovanja, prejele pa so odgovor, da odbor kroga vabljenih ne bo širil in da lahko svoje stališče posredujejo zgolj pisno.