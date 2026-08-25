Napoved sprememb: Konec pritožb zaradi ocen na inšpektorat, vse bo v rokah šol

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ob začetku konference ravnateljev, ki jo vsako leto pred začetkom šolskega leta organizira Zavod RS za šolstvo, v nagovoru spomnil na usmeritve ministrstva pod njegovim vodstvom. Spet je napovedal reformo in ne ukinitev nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) in mature. Podrobnosti še niso znane, je pa državna sekretarka Mojca Škrinjar za Delo povedala, da bodo danes napovedane zakonodajne spremembe, ki jih ne bo malo, na vladi do konca leta. Rončević je ravnateljem skoraj dobesedno ponovil povedi, ki smo jih slišali že ob njegovem zaslišanju za ministra. Med drugim, da »prihodnosti naše države ne določajo samo naravni viri ali geografska lega, temveč predvsem znanje ljudi«, pa da mora šola »učence učiti, kako misliti, ne kaj ...