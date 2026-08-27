Ravnatelji opozarjajo: primanjkuje učiteljev, učbenikov in časa

Špela Kuralt se je v studiu Dela pogovarjala s predsednikoma združenj osnovnošolskih in srednješolskih ravnateljev Sašom Božičem in Nives Počkar. Pred začetkom novega šolskega leta so v ospredju simbolne teme, kot sta deljenje zastavic in ustav, a ravnatelji opozarjajo, da se ob tem spregleda bistveno. Pri ustavi za prvošolce se odpira vprašanje smiselnosti, medtem ko srednje šole napovedujejo, da bodo gradivo pospremile s pojasnili in vsebino. Nives Počkar in Sašo Božič: »Naša družba je točkovno naravnana. Tega bi se morali znebiti« FOTO: Marko Feist Mnogo več skrbi povzroča kadrovska slika: šole že mesece iščejo učitelje fizike, kemije, strojništva in drugih strokovnih predmetov, pogosto le za delne ali začasne zaposlitve. Ob nizkih plačah, prometnih ovirah in pomanjkanju sistemskih ...