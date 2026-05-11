Nepravočasne odločbe odnašajo želene srednje šole

V tem šolskem letu je po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje 2643 devetošolcev s posebnimi potrebami oziroma odločbo o usmeritvi. Z odločbo se lahko v srednjo šolo z omejitvijo vpisa vpišejo z 90 odstotki zahtevanih točk, vendar mora biti nova, torej za želeni srednješolski program, in morajo jo predložiti najkasneje do 15. junija. Po navedbah Zavoda RS za šolstvo bo po tem datumu ostalo nerešenih še 935 vlog otrok, rojenih v letih 2010 in 2011. Koliko jih bo zaradi prepozne odločbe ostalo pred vrati želene srednje šole, ni znano.

»Sin ima odločbo od sedmega razreda. Osnovna šola je zanj vložila predlog za izdajo nove odločbe za srednjo šolo v začetku januarja. Ko sem spraševala na zavod za šolstvo, kdaj jo lahko pričakujemo, ker jo je treba predložiti najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka na srednji šoli, sem dobila odgovor, da odločba ni pogoj za vpis v srednjo šolo. Seveda vem, da to ni pogoj za vpis! Je pa pogoj, da otrok lahko uveljavlja pravico, ki mu po zakonodaji pripada. Deset odstotkov manj zahtevanih točk bi sinu prineslo želeno šolo. Ker odločba ne bo pravočasno izdana, tudi za drugi krog vpisnega postopka ne, je prijavnico prenesel na drugo šolo, kjer bo zagotovo sprejet. In kaj se bo zgodilo čez nekaj mesecev, jeseni, ko bo odločba prišla, in se bo izkazalo, da bi z njo lahko prišel na drugo šolo? Nič,« je jezna in razočarana Nina Scortegagna Kavčnik.