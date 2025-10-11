Starši otrok, ki se šolajo na domu, razočarani

V nadaljevanju preberite:

V tem šolskem letu se na domu šolata 602 otroka, kar je najmanj v zadnjih šestih letih. To ni presenetljivo, saj je lanska novela zakona o osnovni šoli določila, da morajo ti otroci opravljati izpite iz vseh predmetov. Starši so vložili pobudo za oceno ustavnosti členov zakona, ki urejajo izobraževanje na domu. Ustavno sodišče je odločilo, da neskladja z ustavo ni. V Civilni iniciativi za izobraževanje na domu so razočarani, ravnatelji pa odločitev podpirajo, saj šola ni samo pouk.

V civilni iniciativi so nad odločitvijo ustavnega sodišča razočarani. Zapisali so, da je novela zakona onemogočila izobraževanje na domu: »Pravica je ostala samo formalno, v praksi pa pomeni izvajanje programa javne osnovne šole na domu. S tem se izniči tudi večina koristi izobraževanja na domu – najpomembneje, možnost prilagajanja učenja otrokovim sposobnostim in zanimanje, kar onemogoči odličnost otroka; prav tako povzroči isto ubijanje vedoželjnosti, ki se dogaja v šoli.«