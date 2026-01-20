Nekateri starši iščejo druge poti, tudi plačljive tuje dopisne šole

Nedavni primer odvzetih otrok je spet sprožil razprave o izobraževanju na domu. Sprememba zakona o osnovni šoli pred dvema letoma je tovrstno izobraževanje zelo zaostrila. Otroci morajo odslej opravljati izpite iz vseh predmetov, veliko otrok se je tako že vrnilo v šolske klopi. Skrbi pa povzroča povečanje števila tistih, ki sploh niso vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Število otrok, ki se izobražujejo na domu, pada, v tem šolskem letu sta 602. Starši, ki otroke izobražujejo na domu, menijo, da je vzrok novela zakona o osnovni šoli iz leta 2024, po kateri morajo ti otroci opraviti izpite iz vseh predmetov. Nekateri iščejo druge poti, tudi plačljive dopisne šole v tujini in doma. Po podatkih centrov za socialno delo je precej naraslo število otrok, ki niso vključeni v nobeno javno veljavno osnovnošolsko izobraževanje. Leta 2024 jih je bilo 39, lani 59.