FOTO:Šolarji in gostinci prebujajo Slovenijo

Vrtčevski in mlajši šolski otroci se bodo vrnili v zmanjšane skupine. FOTO: Foto Blažž Samec

Pouk na daljavo se nadaljuje

Odprte so lahko vse trgovine

V trgovinah z oblačili bo potencialno ozko grlo pomerjanje. FOTO: Uroš Hočevar

Tujih turistov v Ljubljano še ne bo tako kmalu, domači pa lahko gremo na izlet. FOTO: Voranc Vogel

Športniki na trening in na tekme

Nogometaši bodo spet lahko trenirali. FOTO: Voranc Vogel

Vlada je v petek zvečer razglasila konec epidemije covida-19, vendar vseh omejevalnih ukrepov v javnem in gospodarskem življenju, ki naj bi zajezili širjenje virusa, še ni odpravila. Kljub temu pa se zdi, da se življenje postopoma vrača vsaj v približek običajnega.Danes se bodo v šolo podali osnovnošolci od prvega do tretjega razreda. Pouk bo drugačen, kot so ga bili vajeni do marca, potekal bo v manjših skupinah, ne bodo se srečevali z vsemi sošolci. Zaradi vzdrževanja higiene in previdnostnih ukrepov bodo ostajali v isti učilnici, šolske torbe pa ne bodo nosili domov.Osnovnošolci ne bodo več razporejeni v dosedanje oddelke, pač pa bodo razdeljeni v manjše učne skupine (do deset učencev v prvih treh razredih in do 15 učencev oziroma dijakov v devetem razredu in zaključnih letnikih srednjih šol). Pouk za vsako skupino bo potekal v le eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati.Velika razlika bo že ob prihodu k pouku. Šole priporočajo, da pridejo učenci peš ali pa jih pripeljejo starši, da se izognejo javnemu prevozu. Šole bodo po možnosti morale uporabljati več vhodov, pripravile so talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje, prav tako so ponekod določile različne ure prihoda v šolo za posamezne skupine.Po dobrih dveh mesecih se v šolo vračajo tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, svoja vrata pa bodo spet lahko odprle glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter višje strokovne šole in univerze.Tudi v vrtcih bodo skupine manjše (do osem v prvem oziroma do deset otrok v drugem starostnem obdobju), priporočeno je, da je čim več dejavnosti na prostem. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti.Vrača se približno tretjina učencev in dijakov, prihodnji ponedeljek jo bodo začeli obiskovati tudi devetošolci in tisti učenci, ki za boljše sledenje snovi potrebujejo dodatni pouk oziroma več pomoči in spodbude učiteljev. Za vse preostale pa se bo nadaljeval pouk na daljavo, ki po oceni ministrice za šolstvo Simone Kustec poteka uspešno.»Niti v najbolj drznih sanjah si ob začetku letošnjega šolskega leta nihče med nami ni predstavljal, da je mogoče tako na hitro in kar čez noč izvesti takšno izjemno preizkušnjo, poimenovano izobraževanje na daljavo!« je Kustečeva v nedeljo zapisala v pismu, ki ga je namenila učencem in dijakom.»Prav zdaj ste nam pomagali razumeti, kako in zakaj so res pomembni tudi računalniki, pametni telefoni, svetovni splet. Mi smo bili namreč vse do pred kratkim prepričani, da jih znate uporabljati samo za igrice in neumnosti. Kakšna napaka! Brez posebnih besednih razlag nam zdaj dokazujete, da vam prav te komunikacijske zmogljivosti pomagajo, da se lahko učite naprej, in potrdimo lahko, da so v tem času nujni pripomoček ter da se vaš svet ne bo in ne more ustaviti,« je še dodala.Vlada je ponovno dovolila tudi usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, torej dejavnost šol vožnje. Vlada je dovolila tudi javna zbiranja (javne prireditve) z manj kot 50 udeleženci. Organizator mora ravnati v skladu z navodili NIJZ in poskrbeti, da bodo ljudje te ukrepe spoštovali.Od danes je spet dovoljeno tudi poslovanje vseh trgovin, še naprej pa bodo veljali strogi higienski pogoji. Tako osebje kot kupci bodo morali v trgovinah nositi maske, vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje ter razkuževati roke. V trgovinah z oblačili bo, denimo, za vsako stranko treba razkužiti in prezračiti kabino za pomerjanje, pomerjena oblačila, ki jih stranka ne bo kupila, pa bodo morale trgovine ločeno hraniti dva dni, preden bodo lahko šla spet v promet.Sprostitev vsaj dela aktivnosti z olajšanjem pričakujejo tudi v turizmu in gostinstvu, saj je bila ta dejavnost skoraj dva meseca tako rekoč popolnoma zaustavljena. Gostinci so lahko od 4. maja stregli na terasah, od danes pa lahko goste povabijo tudi v notranjost lokalov. Ob vstopu bodo sicer še vedno potrebne maske, ki jih bodo gostje lahko sneli le za čas, ko bodo sedeli za mizo.Gostinci bodo morali še dodatno skrbeti za higieno: iz svoje ponudbe naj bi med drugim izločili samopostrežni način ponujanja hrane in pijače, onemogočiti bodo morali dostop do otroških igral in revij. Jedilni pribor bo moral biti postrežen na način, ki onemogoča nezaščiten stik.V turizmu lahko začnejo obratovati izletniške turistične točke, ki ponujajo vodene oglede, turistični vodniki in agencije ter številni drugi ponudniki turističnih storitev. Goste lahko sprejmejo tudi manjši nastanitveni obrati (apartmaji, penzioni, hoteli), ki imajo manj kot 30 sob. NIJZ jim med drugim svetuje, naj prilagodijo delo na recepciji in ustrezno uredijo prostor za čakanje. Gostom naj bo na voljo razkužilo, ponudijo pa naj jim tudi maske. V sobah z več posteljami bodo lahko nameščeni le gostje iz istega gospodinjstva, ki bodo morali to izkazati ob prijavi. Prilagoditi bodo morali čiščenje in razkuževanje sob.No nadaljnjega ostajajo zaprti hoteli z več kot 30 sobami, zdravilišča, velnesi in fitnesi, bazeni, vodne aktivnosti ter diskoteke in nočni klubi.Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so spet dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom, prav tako prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu ter uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev.