Šolarji iz Jelendola v ponedeljek v šolo prek brvi

Po ujmi, ki je državo prizadela minuli teden, prihaja čas za oceno nastale škode, še vedno se nadaljuje tudi sanacija posledic ujme. Intervencijska dela intenzivno potekajo tudi v Dovžanovi soteski, kjer bodo šolarjem in zaposlenim iz Jelendola v ponedeljek prek brvi omogočili dostop do Tržiča.Po hudem neurju z vetrom in močnim deževjem, ki je pred dnevi prizadelo mnoge slovenske kraje, bodo pristojni začeli ocenjevati višino nastale škode. Prizadete občine bodo morale Upravi za zaščito in reševanje najprej podati pavšalno oceno škode na njihovem območju. Ko bodo to storile, bo uprava izdala sklep o začetku ocenjevanja škode.Kot je za STA pojasnil poveljnik Civilne zaščite, bodo s sklepom pozvali občine pa tudi vodnogospodarska podjetja oziroma pristojna ministrstva, naj pripravijo oceno škode na stvareh in infrastrukturi. Kolikšna bo škoda, Šestan še ne more oceniti, oceno pa bo uprava pripravila predvidoma v mesecu dni. V prihodnjem tednu naj bi bili znani tudi podatki o intervencijskih stroških sanacije posledic ujme.Ta je sicer najbolj prizadela občino Tržič, kjer je voda med drugim odnesla prometno povezavo do vasi Jelendol.V občini po besedah tržiškega župananastalo škodo ocenjujejo na deset milijonov evrov, čeprav gre po njegovih besedah trenutno še za pavšalne ocene. Trenutno je namreč po njegovih besedah prednostna vzpostavitev interventnih dostopov do območij, ki so odrezana od sveta. Tako trenutno potekajo intenzivna intervencijska dela v Dovžanovi soteski, kjer naj bi v nekaj dneh uredili obvozno cesto.Po besedah poveljnika Civilne zaščite Tržičje cesta trenutno zaprta tudi za pešce, ker gre za delovišče brez prehodov in varovalnih ograj. Obvozno cesto, ki bo namenjena lokalnemu prometu osebnih vozil, naj bi uredili v dveh ali treh dneh.Do tedaj pa bodo prebivalcem Jelendola in Doline omogočili dostop do služb in šol. V ponedeljek zjutraj bodo tako šolarje in zaposlene peš pospremili čez brvi, ki jih bodo postavili v ta namen, ter jih spremili do parkirišča pod tunelom, od koder bodo imeli organiziran avtobusni prevoz do Tržiča, je za STA pojasnil Zadnikar.Takoj, ko bodo prečkali brvi, jih bodo znova umaknili in nadaljevali sanacijska dela, enako pa ponovili popoldne, ko se bodo zaposleni in šolarji vračali domov. »Bomo videli, ali bo to dan, dva ali tri, na takšen način pa bomo poskrbeli, da bodo vsi prišli v dolino,« je dodal Zadnikar.V nekaj dneh naj bi tako uredili obvozno cesto, medtem ko bo sanacija celotne ceste po napovedih tržiškega župana trajala nekaj let. Poleg tega ostaja odprta še sanacija vodotokov, treba pa bo iskati tudi čim bolj učinkovite rešitve za sanacijo kmetijskih površin, je še dejal Sajovic.