Začetek novega, posebnega šolskega leta

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in v. d. direktorja agencije za varnost prometa Jože Hribar bosta danes zjutraj pospremila otroke pri varnem prehodu čez cesto, v nadaljevanju pa bodo na OŠ Venclja Perka v Domžalah spregovorili o varnosti v prometu. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs bo obiskal dve osnovni šol v Škofji Loki, predsednik DZ Igor Zorčič pa osnovno šolo v Brežicah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec bo obiskala OŠ Simona Kosa v Podbrdu in OŠ Dušna Muniha v Mostu na Soči. Predsednik republike Borut Pahor pa bo slavnostni govornik na odprtju prizidka k OŠ Louisa Adamiča Grosuplje.

Za 190.990 učencev in 73.900 dijakov se danes začenja šolsko leto, v katerem bodo morali vsaj nekaj časa upoštevati priporočila za omejevanje širjenja koronavirusa. Posebna pozornost bo danes namenjena 21.366 prvošolcem, za katere šole danes pripravljajo sprejeme. Ob šolskih poteh bodo za varnost skrbeli policisti in prostovoljci. Na pomen varnosti v prometu bodo opozarjali tudi predstavniki agencije za varnost prometa, ki bodo v jutranji prometni konici na nekaterih večjih križiščih po Sloveniji izvajali terensko akcijo. Z njo bodo voznikom sporočali, da se na ceste znova vračajo številni šolarji.Šole bodo za prvošolce, ki jih je letos več kot lani, pripravile posebne sprejeme, na katerih pa bodo zaradi zaradi koronavirusa veljale nekatere omejitve. V večini šol bodo sprejemi potekali na šolskem dvorišču ali v šolski telovadnici, starši pa prvošolčkov ne bodo mogli pospremiti do razreda.V samih šolah bodo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje veljali tudi drugi zaostreni zdravstveni ukrepi. Učenci in dijaki vseh razredov bodo morali na hodnikih vsaj prvi teden nositi zaščitne maske , med odmori se bodo morali tudi zadrževati v učilnicah, kjer bo potekala tudi malica.V OŠ Velika Nedelja, ki je bila poškodovana v nedeljskem neurju, bodo s poukom začeli v ponedeljek.