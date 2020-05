Šolarji so hitro premagali zadržanost

Septembra tako ne bo šlo več, je odločna Nives Počkar, predsednica Društva ravnateljev srednjih šol. FOTO: Blaž Samec/Delo

Srednješolci morajo maske nositi na hodnikih, dobijo jih v šolah. V matičnih razredih maske niso obvezne. FOTO: Blaž Samec/Delo

Sproščanje ukrepov

Počasno odpiranje

Prihodnji ponedeljek se bodo v šolo vrnili devetošolci in učenci od 4. do 8. razreda z učnimi težavami. Drugi bodo izobraževanje nadaljevali na daljavo. Kljub temu za zdaj v predlogu tretjega paketa ukrepov za blažitev posledic epidemije ni predvideno varstvo otroka do 5. razreda, s čimer bi rešili varstvo tudi tistih otrok v prvi triadi, ki so zaradi zdravstvenih razlogov ostali doma. V predlogu ostaja še za junij predvideno državno plačilo vrtca za tiste otroke, ki jih v vrtec ne bo.

Ljubljana – Otroci, starši, učitelji, vzgojitelji in ravnatelji so danes razlagali, da večjih težav ob drugem prvem šolskem dnevu tega šolskega leta ni bilo. Najmlajši v vrtcih so bili pričakovano bolj jokavi, otroci v šolah najprej bolj zadržani. Učitelji v prvi triadi opozarjajo na problem zaradi mask, saj najmlajši osnovnošolci spremljajo tudi učiteljevo obrazno mimiko. Prav dolgo pa tak način dela ne bo mogoč, razlagajo. Sploh zato, ker se odpira toliko drugih lokacij.V vrtce se je vrnila približno polovica vseh otrok. Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije in ravnateljica Vrtca Škofja Lokaje dejala, da so bili otroci drugega starostnega obdobja nekoliko bolj mirni in tihi: »V oddelkih prvega starostnega obdobja pa nastajajo stiske. Se pa vzgojiteljice otrokom lahko bolj posvetijo, ker jih je v skupinah manj. V vrtcih zdaj ne bo nobenih projektov, otroci bodo iskali predvsem čustveno bližino.« Dodala je, da strokovne delavke masko nosijo le na hodniku: »Ponekod so se strokovne delavke zaradi varnosti odločile, da bodo v skupini nosile masko, čeprav tega v priporočilih ni.«Da je ponovno srečanje z učenci čustveno, je povedala učiteljica: »Komaj sem dočakala, da smo se vrnili, in veseli smo bili drug drugega. Je pa protokol zelo obremenjujoč in omejujoč. Ogromno časa porabimo za razkuževanje miz, rok … Bo pa vsak dan lažje.« Frigljeva je skupaj zsprožila iniciativo, da naj bi se v šolo vrnili vsi učenci, ne le prva triada v osnovni šoli. Pri tem še vedno vztraja: »Če je šola varna, je varna za vse.«Otroci so v šole vstopali posamično, razredi so razdeljeni na manjše učne skupine. Učitelji morajo po priporočilih masko nositi ves čas. Frigljeva nad tem ni navdušena: »Poučevala sem angleščino v 1. razredu in ne vem, ali so me sploh kaj razumeli. Maska je problematična, ker otroci spremljajo tudi obrazno mimiko.« Podobno pravi ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca: »Za nižjo stopnjo je mimika obraza zelo pomembna. Vendar je treba priporočila NIJZ upoštevati.«Gorup je kljub temu dejal, da je v tej situaciji to težko: »Starši so dejali, da ni pošteno, da za šole veljajo ta priporočila, medtem pa se, denimo, odpirajo gostilne, kjer se lahko vsi srečamo.« Na različno obravnavo je opozoril tudi predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev: »Glede na vsa sproščanja so nekatera priporočila problematična. Medtem ko so občinska igrala lahko v uporabi, jih otroci v vrtcu ne morejo uporabljati. Otroci so sicer super. Zjutraj so bili še malo zbegani, po nekaj urah pa med njimi ni razdalje, ker je ne more biti.«V šole so se vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Nositi morajo maske, dobijo jih v šolah, pravilnost uporabe pa malo šepa, je dejala predsednica Društva ravnateljev srednjih šol: »Dijaki jih ne menjavajo, opazili smo namreč, da so koši prazni. Jih je pa prišlo več kot 90 odstotkov, kar je zelo dobro. Šole smo zelo veliko naredile pri organizaciji dela. Ampak tako lahko zdržimo 14 dni. Septembra tako ne bo šlo!« Zaposleni so čezmerno obremenjeni tudi v osnovnih šolah, je poudaril tudi Pečan.