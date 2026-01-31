Solatni krožnik, dražji od hamburgerja, ne omogoča zdrave izbire

Mladi v Sloveniji si želijo več sveže, lokalne, nepredelane in cenovno dostopne hrane, ki bi bila dosegljiva vsem, tudi socialno ogroženim. Opozarjajo, da oglasi, vplivneži, zavajajoča embalaža in pomanjkanje prehranske pismenosti močno vplivajo na nezdrave prehranske izbire.

Zavzemajo se za strožji nadzor oglaševanja nezdravih živil, boljšo označenost izdelkov ter boljšo dostopnost zdrave hrane v šolah, trgovinah in javnih prostorih. Pripravili so ozaveščevalno kampanjo Cena zdravja mladih, ki se je začela ta teden. V njej vrstnike spodbujajo k aktivnemu razmišljanju in sodelovanju pri oblikovanju bolj zdravih prehranskih sistemov. Unicefova pobuda Fix My Food je projekta Blaginja in duševno zdravje otrok in mladih na prvem mestu – Za zdrav življenjski slog otrok in mladih v Sloveniji.