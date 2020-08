Šole naj načrtujejo prvi šolski dan pouka v šoli

Brdo pri Kranju – Ministrica za izobraževanjese udeležuje tradicionalne konference ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Danes so na Brdu pri Kranju ravnatelji srednjih šol, v naslednjih dveh dneh se bo ministrica srečala še z ravnatelji osnovnih šol in vrtcev.O novem šolskem letu in temu, kar nas čaka v novi realnosti, danes govorita ministrica Simona Kustec in direktor Zavoda RS za šolstvoRavnatelje, učitelje, starše, okoli 260.000 učencev in dijakov ter okoli 25.500 učiteljev in profesorjev najbolj zanima, kako se bo začelo novo šolsko leto čez 14 dni. Ministrstvo za izobraževanje, Zavod RS za šolstvo in NIJZ so izdali knjižico s priporočili in modeli. Modele, po katerih se bodo ravnale šole, bo aktivirala vlada oziroma ministrica za izobraževanje, podmodele – ali bodo denimo v šoli le prva triada ali tudi 4. in 5. razredi – pa vsak ravnatelj sam.V priporočilih med drugim piše, da so modeli naravnani tako, da bi pouk v čim večji meri potekal v šoli, predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in le v skrajnem primeru pouk na daljavo. Prvi šolski dan pa naj ravnatelji načrtujejo, da bo potekal v šoli: »Če omejitve iz zdravstvenih razlogov ne bodo dovoljevale prihoda vseh učencev in dijakov v šolo hkrati, bodo šole izvedle pouk v šoli za učence oziroma dijake 1. septembra dopoldne in popoldne ali zaporedno 1. in 2. septembra.«Ministrica je na twitterju zapisala, da želi, da bi s 1. septembrom za osnovne in srednje šole aktivirali model B ali zeleni model. Ta predvideva, da se v šoli izobražujejo vsi učenci in dijaki ob upoštevanju priporočil NIJZ.