  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Do otrokovih ocen po elektronski poti le, če plačaš

    Ravnatelji so ministrstvo pozvali, naj poskrbi za enotno, brezplačno elektronsko vodenje šolske dokumentacije.
    V šolski dokumentaciji, ki je tudi po pravilniku vodena elektronsko, so podatki o vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne zavode. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    V šolski dokumentaciji, ki je tudi po pravilniku vodena elektronsko, so podatki o vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne zavode. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Špela Kuralt
    8. 9. 2025 | 05:00
    9:50
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Učitelji že nekaj let ne hodijo naokrog z dnevniki in redovalnicami oziroma za to uporabljajo spletne aplikacije. Po ocenah združenja ravnateljev zavodi v vzgoji in izobraževanju za to programsko opremo, ki jo prodajajo zasebna podjetja, plačujejo dobrih sedem milijonov evrov na leto.

    Plačujejo tudi starši, če hočejo izvedeti za otrokovo oceno, ne da bi morali za to v šolo. Medtem ko ministrstvo ne razmišlja, da bi takšno storitev razvilo samo, imajo zasebna podjetja podatke o več deset tisoč otrocih.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Danaja Lorenčič: Zakaj gremo v šolo vsi v družini, če jo bo obiskoval le otrok

    Čeprav sem do nedavnega mislila, da je prvi šolski dan poseben dan za otroke, sem kaj kmalu odkrila, da je to pomembna prelomnica predvsem za starše.
    Danaja Lorenčič 25. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Konferenca ravnateljev

    Kdo bo čez deset dni učil, marsikje še ne vedo

    Vodstva šol so z obsežnimi spremembami v vzgoji in izobraževanju seznanjena, največja težava je pomanjkanje kadrov.
    Špela Kuralt 21. 8. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    šolstvovzgoja in izobraževanjedigitalizacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Po tekmi

    Italijanski selektor zapustil klop, Murić na slovenski ostaja vsaj še dva dni

    Pozzecco je italijansko košarkarsko reprezentanco vodil od leta 2022, Murić se je slovenski pridružil leta 2011.
    8. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    TV-serija

    (OCENA) Gospa v jezeru, režija Alma Har'el

    Serija ni bila deležna kritiških aklamacij ali popularnosti, morda prav zaradi značilnosti, ki jo odlikujejo in so paradoksalno v nasprotju z današnjimi trendi.
    Peter Rak 8. 9. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Morilka z gobami bo do smrti za zapahi

    Avstralka Erin Patterson je bila obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora treh sorodnikov z gobami. Sodnik je razkril podrobnosti o hladnokrvnem načrtu in lažeh.
    8. 9. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

    Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje pogovore z evropskimi voditelji in Putinom, medtem ko Kijev poziva k popolni energetski blokadi Rusije.
    8. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Morilka z gobami bo do smrti za zapahi

    Avstralka Erin Patterson je bila obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora treh sorodnikov z gobami. Sodnik je razkril podrobnosti o hladnokrvnem načrtu in lažeh.
    8. 9. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

    Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje pogovore z evropskimi voditelji in Putinom, medtem ko Kijev poziva k popolni energetski blokadi Rusije.
    8. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo