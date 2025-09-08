Do otrokovih ocen po elektronski poti le, če plačaš

V nadaljevanju preberite:

Učitelji že nekaj let ne hodijo naokrog z dnevniki in redovalnicami oziroma za to uporabljajo spletne aplikacije. Po ocenah združenja ravnateljev zavodi v vzgoji in izobraževanju za to programsko opremo, ki jo prodajajo zasebna podjetja, plačujejo dobrih sedem milijonov evrov na leto.

Plačujejo tudi starši, če hočejo izvedeti za otrokovo oceno, ne da bi morali za to v šolo. Medtem ko ministrstvo ne razmišlja, da bi takšno storitev razvilo samo, imajo zasebna podjetja podatke o več deset tisoč otrocih.