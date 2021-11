Ravnatelji pozdravili protokol za samotestiranje učencev v šolah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev. Protokol, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, med drugim določa korake pri izvedbi samotestiranja v šolah in postopke v primeru pozitivnega rezultata testa pri učencu.

Po protokolu bo, kot je že znano, samotestiranje s hitrimi antigenskimi (HAG) testi potekalo v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izvajalo se bo trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Če bo učenec odstoten na katerega izmed navedenih dni, se bo moral testirati naslednji dan, ko bo prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Pogoj za samotestiranje je odsotnost simptomov in dobro počutje

Po protokolu je pogoj za samotestiranje, da se učenec počuti zdrav in da ne kaže znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki bo otroka napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

Po protokolu je pogoj za samotestiranje, da se učenec počuti zdrav in da ne kaže znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. FOTO: Jure Eržen/Delo

Učenci bodo samotestiranje izvajali v prostorih, ki jih bodo določili izvajalci izobraževalnega procesa. V času testiranja bo morala biti med učenci zagotovljena zadostna medosebna razdalja.

»Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta,« navaja protokol. Učitelji oziroma osebe, ki bodo spremljale testiranje, pa bodo masko morali nositi ves čas. Otroku se bodo v njegovo neposredno bližino lahko približali le v nujnem primeru.

Protokol prezračevanja, razkuževanja in umivanja rok

Učenci si bodo pred začetkom postopka morali umiti roke. Na čisto delovno površino bodo položili papirnato brisačo za enkratno uporabo, na katero bodo odložili ves material, ki ga bodo uporabili pri izvedbi samotestiranja. Po opravljenem testu si bodo roke razkužili.

FOTO: Blažž Samec/Delo

Po vsaki skupini, ki bo v nekem prostoru izvedla samotestiranje, bo treba prostor dobro prezračiti. Če bo kateri izmed učencev pozitiven na koronavirus, bo treba prostor dodatno očistiti oziroma razkužiti.

Protokol navaja, da morata v primeru pozitivnega rezultata testa učenec in ravnatelj ravnati v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ravnatelj pa o pozitivnem rezultatu obvesti starše oziroma zastopnike učenca.

Navodila za starše

Starši naj po protokolu ob pozitivnem rezultatu testa nemudoma kontaktirajo izbranega zdravnika ali pa otroka sami naročijo na PCR-testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj normalno nadaljujejo s poukom. Odzivanje na potrjen primer okužbe se začne po pozitivnem potrditvenem PCR-testu, pa navajajo navodila NIJZ za samotestiranje učencev in dijakov.

FOTO: Blažž Samec/Delo

Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR-testa v izolaciji. V tem času ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se bodo s šolami morali dogovoriti, če se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu.

Vladni odlok sicer šol s prilagojenim programov ne izvema iz protokola samotestiranja v šoli. Tako za zdaj ni znano, ali velja podatek, da se bodo učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, s starši samotestirali doma, nato pa šoli ali zavodu izvid testa sporočili na evidenčnem listu.

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus se bo začelo izvajati v sredo, 17. novembra, in ne že v ponedeljek, 15. novembra, kot je bilo sprva napovedano. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja.

Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli. V skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, se bodo izobraževali na daljavo.

Pečan: Pozdravljamo protokol ministrstva za samotestiranje učencev

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan je izrazil zadovoljstvo nad sprejetim protokolom zdravstvenega ministrstva za samotestiranje učencev, ki so ga prejele osnovne šole. Ob tem je opozoril na možne težave pri izvajanju pouka na daljavo za učence, ki se ne bodo samotestirali.

Pečan je opomnil, da prehodnega obdobja za prehod na obvezno trikrat tedensko samotestiranje ni. Ravnatelji po njegovih besedah zato staršem svetujejo, naj v izogib zmedi skupaj z otroci samotestiranje preizkusijo že pred sredo. Takrat bo testiranje trikrat tedensko namreč obvezno.

Pečan je pozdravil protokol ministrstva, a hkrati opozoril na možne težave pri izvajanju pouka na daljavo za učence, ki se ne bodo samotestirali. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

Ob tem je Pečan opozoril na možne težave, ki bi jih šole lahko imele, če veliko staršev nekega razreda ne bo podalo soglasja k samotestiranju njihovih otrok. V takih primerih se bodo namreč otroci izobraževali na daljavo. To bo po njegovih besedah za posamezne šole zahtevno tudi iz tehničnega vidika. V šolah, ki imajo slabo internetno povezavo, bi namreč lahko prihajalo do tehničnih težav ob hkratnem prenosu pouka v živo iz več učilnic. Ob tem tudi nekateri otroci po Sloveniji živijo na območjih s slabo internetno povezavo, opominja Pečan.

Maske so že leto in pol sestavni del našega vsakdana

Nerešen po Pečanovi oceni ostaja tudi problem izolacijskih prostorov, ki jih nekatere šole niso zmožne zagotoviti zaradi svojih prostorskih stisk. Na ta očitek se je v petek za televizijo POP TV odzvala tudi šolska ministrica Simona Kustec. »Imamo 600 šol in 600 različnih lokacij,« je dejala in ob tem poudarila, da je velika večina ravnateljev izjemno usposobljenih, razumnih in strokovnih ter da se znajo ustrezno odzvati ob takšnih situacijah.

Kustečeva je poudarila, da je velika večina ravnateljev izjemno usposobljenih, razumnih in strokovnih ter da se znajo ustrezno odzvati ob problem izolacijskih prostorov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prav tako je prepričana, da bi v primeru, da otroku zmanjka zaščitna maska, takšnemu otroku šole priskrbele rezervno masko. »Nošenje zaščitnih mask je že leto in pol sestavni del našega vsakdana. Ob takšni situaciji pa imajo v šolah zagotovo tudi rezervo in bodo otroku zagotovile masko,« je pojasnila.

Na vprašanje glede nekaterih napovedanih protestov zaradi samotestiranja je Pečan starše znova pozval, naj ti svoje nezadovoljstvo z ukrepom samotestiranje v šolah posredujejo vladi, ki je sprejela odlok, ki to predvideva. »Protesti naj skrbijo koga drugega,« je povedal.