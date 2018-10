Šole prevečkrat ravnajo kar po domače

Ljubljana – Razčiščevanje prepirov in lažjih pretepov med učenci s pomočjo posnetkov nadzornih kamer, nameščenih v osnovnih šolah, ni zakonito, pojasnjuje pravna strokovnjakinja Nina Ana Jäger. Videonadzor je namenjen zgolj varovanju zdravja, življenja in premoženja. Bralka, ki ima svojega otroka vpisanega v eno od ljubljanskih osnovnih šol, nas je obvestila, da je učiteljica po pretepu med učenci vpletene obvestila, da bo preverila posnetek nadzorne kamere, ki bo razjasnil, kdo je bil tisti, ki je zadal prvi udarec. To je menda pozneje tudi storila. Preverili smo, kako daleč lahko seže oko nadzorne kamere v vzgojno-izobraževalnih zavodih in ...

